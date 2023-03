El president dels Estats Units, Joe Biden, ha dit aquest dilluns als ciutadans i els mercats que poden tenir "confiança que el sistema bancari és segur" després de la fallida del banc nord-americà Silicon Valley. "Gràcies a la ràpida actuació de la meva administració els últims dies, els estatunidencs poden tenir confiança que el sistema bancari és segur, els seus depòsits estaran allà quan els necessitin i les petites empreses de tot el país que tenen els seus comptes en aquests bancs podran respirar tranquil·les sabent que podran pagar els treballadors i pagar les factures", ha dit Biden en una declaració en què ha remarcat que els clients poden "estar tranquils" perquè podran accedir als seus diners.

En la declaració, el president dels Estats Units ha afirmat que s'acomiadarà la direcció d'aquests bancs. Pel que fa als inversors, Biden ha remarcat que "no estaran protegits" perquè van assumir un risc del qual eren coneixedors. A més, ha subratllat que cal accedir a la "comptabilitat completa" de com s'ha arribat a aquesta situació i portar a terme mesures perquè "no torni a succeir".

Preguntat sobre aquesta qüestió, el portaveu de la Comissió Europea en matèria financera, Daniel Ferrie, ha assegurat que estan seguint la situació i ha remarcat que el banc té una presència "molt limitada" a la Unió Europea. Al seu torn, el comissari d'Economia, Paolo Gentiloni, ha apuntat que no veuen "risc de contagi". "Hem de vigilar la possibilitat de contagi indirecte, però per ara no la veiem com un risc", ha afegit.