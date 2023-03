El Silicon Valley Bank (SVB) ha estat incapaç d’atendre la retirada de dipòsits dels seus clients, forçant la intervenció de les autoritats dels EUA. El pecat original dels bancs és sempre el mateix: endeutar-se a curt termini (dipòsits a la vista) per invertir a llarg termini (hipoteques i bons). Quan hi ha una retirada massiva de diners es descobreix... Que aquests no hi són. El refinançament del banc no ha tingut èxit i la venda d’actius, amb pèrdues, agreuja encara més la situació i descapitalitza l’entitat financera.

Quines són les conseqüències? En primer lloc, els dipòsits superiors a 250.000 dòlars no estan coberts per l’agència federal (FDIC) que assegura els comptes a la vista i això pot deixar sense liquiditat les empreses tecnològiques. S’estima que el 96% de clients del SVB supera aquest límit. Sense tresoreria, moltes startups suspendran el pagament de nòmines i els proveïdors també s’hauran d’esperar per cobrar. Segona conseqüència, l’efecte contagi. No només a altres bancs nordamericans, com Signature Bank, sinó també a les borses i entitats financeres europees. Tots els bancs de l’Íbex-35 han tingut caigudes importants. I si un nombre significatiu de clients es posés d’acord en retirar els dipòsits, el cercle viciós s’agreujaria. Res fa pensar, però, en cap “corralito”. Finalment, aquest daltabaix hauria de servir per reobrir el debat sobre la inestabilitat del sistema bancari actual i consensuar propostes de millora. Joe Biden, després de la fallida de Silicon Valley: «El sistema bancari és segur»