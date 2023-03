Mercadona va guanyar 718 milions d'euros el 2022, un 5,5% més que l'any passat en un exercici en el qual va polvoritzar el seu rècord de vendes amb 31.041 milions d'euros, un 11,6% més en un any marcat per la inflació. "Si no haguéssim apujat preus, el desastre a la cadena de producció hauria sigut impressionant", ha assenyalat el president de Mercadona, Juan Roig, en la roda de premsa anual per analitzar el resultat de l'empresa, que dona feina a 99.000 persones a l'Estat i a Portugal. Pel que fa a la proposta de topar preus que ha impulsat França, Roig ha considerat que és "impossible" dur-ho a terme sense tocar la qualitat dels productes. "Nosaltres no abaixarem els preus artificialment", ha subratllat.

El president de l'empresa, Juan Roig, ha explicat que el creixement dels costos dels proveïdors va ser del 12% però que l'increment de preus finals va ser del 10%. Segons el directiu, la companyia ha sacrificat 140 milions d'euros de marge, un 0,6%. "Els preus s'han apujat una burrada" Roig ha admès que els preus s'han apujat "una burrada" als més de 1.600 supermercats de Mercadona però ha subratllat que si no es fes s'hauria compromès la sostenibilitat de l'empresa. El preu dels aliments es dispara un 14,6% al febrer a Catalunya El directiu ha insistit que aquests increments no són decisions "personals" sinó que es deriven d'un escenari marcat per la guerra d'Ucraïna, la pujada de la factura energètica, la sequera o els pics de demanda de productes com el porc. "És impossible pujar preus on vulguis. Si et passes els clients van a la competència", ha insistit Roig. Al llarg del 2022, Mercadona ha tingut "tensions amb els proveïdors com mai" i alguns dels integrants de la cadena de producció han hagut de "deixar de produir" perquè no tenien prou marge per operar. "No havia vist aquesta pujada de preus des de la transició (...). Hem tingut una crisi d'abastiment de llet perquè hem intentat no pujar els preus. Vam estar un mes i mig sense llet", ha recordat el directiu.