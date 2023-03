La Seguretat Social abona cada mes 9,7 milions de pensions contributives a tot Espanya. Unes nòmines que són l’aliment dels jubilats i en algunes ocasions –especialment en moments de crisi– també dels seus fills i nets. L’Estat reconeix i paga aquestes prestacions i aquests subsidis després de dècades cotitzades, però són les entitats bancàries les que les abonen cada mes als pensionistes. Cada banc té les seves dates de pagament, tot i que habitualment convergeixen entre els dies 24 i 25 de cada mes, depenent de si hi ha dies festius o dies no feiners pel mig.

Fonts consultades de Caixabank, Banco Santander i BBVA per el Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, expliquen que les aquestes entitats bancàries procediran a pagar les pensions del mes de març el dia 24 del mateix mes. En els últims anys s’ha convertit en una pràctica habitual que els bancs avancin els pagaments uns dies abans que s’acabi el mes, per així agilitzar el procés i que els pensionistes puguin disposar abans dels seus diners. I aquesta pràctica es va consolidar amb la covid per minimitzar els desplaçaments físics a oficines i així reduir els possibles contagis. Alguns bancs, en dates anteriors, han arribat a avançar els pagaments fins al dia 21 o 22 del mes, això ja depèn de l’organització de cada entitat i del calendari i els seus caps de setmana.

Les dates de cobrament poden canviar en el cas que el pensionista sigui ‘novell’ i cobri per primera vegada la prestació de la Seguretat Social. En aquest supòsit la data d’abonament canvia i, independentment del banc al qual el pensionista pertanyi, cobrarà la primera paga l’últim dia hàbil del mes, sempre que no sigui cap de setmana o coincideixi amb un dia festiu nacional.