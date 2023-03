CCOO i UGT han avalat per unanimitat la proposta del govern espanyol de reforma del sistema de pensions. Els òrgans de decisió d'ambdós sindicats han donat llum verda aquest dimecres al plantejament que el Ministeri de Seguretat Social ja havia pactat en el si de la coalició i amb la Comissió Europea i que ha incorporat alguns "serrells" que reclamaven les organitzacions sindicals. Per contra, la patronal l'ha rebutjat i ha quedat fora del pacte. El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha escenificat l'acord en un acte amb els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez. A la tarda, Escrivá compareix a la comissió del Pacte de Toledo de la cambra baixa per explicar el text final als grups parlamentaris.

En una compareixença conjunta amb Sordo i Álvarez, Escrivá ha reivindicat que és una reforma d'una "rellevància extraordinària" que permet "enfortir" el sistema "en tres dimensions": "La suficiència, l'equitat i la sostenibilitat". La proposta implica que en els pròxims vint anys es permeti triar entre dues opcions per al període de còmput: Els últims 29 anys de carrera descartant els dos pitjors o els últims 25, que és l'esquema actual. A més, estableix mesures perquè la quantia de la pensió mínima contributiva se situï en el 60% de la renda mitjana i per compensar les llacunes en la vida laboral de les dones i abordar la bretxa de gènere. Per la seva banda, Sordo ha afirmat que és "un dels dies més importants de la legislatura" perquè l'acord implica un "canvi d'enfocament" davant dels reptes que suposa la jubilació de la generació del 'baby boom'. Álvarez ha celebrat que es garanteix el futur de les pensions i les blinda davant canvis de governs. Tant CCOO com UGT han lamentat que la CEOE no s'hagi sumat a l'acord i no han vist motius perquè s'hagi despenjat. Escrivá ha argumentat que aquesta part de la reforma de les pensions només suposarà un increment del cost per hora del salari mitjà de 37 cèntims de cara a 2050.