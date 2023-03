El Consell de Ministres, en una reunió extraordinària, ha aprovat la segona fase de la reforma de pensions, que introdueix un model dual permetrà escollir entre els últims 25 anys cotitzats o 29 anys, descartant els dos pitjors exercicis. Les modificacions pactades amb els sindicats CCOO i UGT i rebutjada per la patronal CEOE també contemplen pujades de les bases màximes de cotització i millores en les pensions mínimes. El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha defensat que els increments d'ingressos permetrà que la guardiola de les pensions arribarà a acumular als 130.000 milions d'euros el 2040 per compensar l'entrada massiva de jubilats del baby boom.

Escrivá ha descartat que sigui necessari finançar a través dels pressupostos el sistema de pensions i ha destacat que, tal com està plantejada, la norma "blinda el poder adquisitiu de tots els pensionistes presents i futurs". Alhora, ha descatat que els canvis impulsats "perduraran molts anys" perquè està ben plantejada i té el suport dels agents socials i dels grups parlamentaris.

El text substitueix definitivament la reforma "extraordinàriament lesiva" impulsada pel PP el 2013, que implicava retallades de fins al 30% de les pensions futures, segons ha recordat el ministre. "Ho hem substituït per un sistema que fa justament el contrari, garanteix les pensions, assegura el poder adquisitiu i ho fa en un marc de sostenibilitat extraordinàriament robust", ha dit.

Les pensions, "garantides"

"Les pensions no només estan garantides i mantenen el poder adquisitiu el 2023 sinó que amb el marc extraordinàriament robust de sostenibilitat ho estaran de forma indefinida", ha indicat.

El titular de Seguretat Social ha afegit que aquest reforç d'ingressos és "perfectament assumible" per les empreses espanyoles, que ara mateix tenen un cost laboral de 23,4 euros per hora i al 2050 passaria a ser de 23,77 euros.

"La reforma no posa en qüestió la competitivitat de les empreses espanyoles. És un ajust modest perquè el sistema és bastant sòlid i s'ha de reforçar una mica més. És un esforç petitó que no canvia gens el perfil dels costos laborals", ha assegurat.

Pacte amb Bildu per apujar les pensions mínimes de viudetat

El ministre s'ha mostrat obert a les aportacions de la resta de partits polítics que "puguin millorar la llei" per reformar les pensions. De moment, Bildu ha anunciat un pacte per augmentar les pensions mínimes de viudetat i equiparar-les a les no contributives. En un comunicat, el partit sobiranista basc ha destacat que, a partir del 2040, els perceptors d'aquestes prestacions veuran com s'incrementen 40 euros al mes per les pensions individuals i més de 126 pels que tenen un conjugue a càrrec.