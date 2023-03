L'aeroport del Prat ha programat 37,2 milions de seients per aquesta temporada d'estiu, un 7% menys que el 2019. Segons les dades publicades per Aena, al conjunt de l'Estat les companyies aèries oferiran fins a 221,8 milions de places, el 4,4% més que abans de la pandèmia, i 1,3 milions d'operacions, l'1,2% més. La temporada d'estiu als aeroports arrenca el pròxim 26 de març i s'allargarà fins al 28 d'octubre. A banda de l'aeroport barceloní, el que més seients oferta pels pròxims mesos a l'Estat és el de Madrid-Barajas, amb més de 44,5 milions de places, tot i que tampoc igualarà els nivells prepandèmia i es quedarà un 1% per sota. Els aeroports de la xarxa d'Aena han programat 2.950 rutes per la temporada d'estiu, 39 més que el 2019.

A banda de Barcelona i Madrid, Aena ha detallat que l'aeroport de Mallorca oferirà 30,3 milions de places, un 8% més que el 2019; i el d'Eivissa 9,3 milions, un 11% més. Per zones geogràfiques, al conjunt de la xarxa d'Aena destaquen els vols que connecten amb Llatinoamèrica que pugen un 15% respecte abans de la pandèmia; i els domèstics, que creixen un 11%. Per rutes, les que més creixen respecte de l'estiu del 2019 són Marroc (+60%), Polònia (+46%) i Portugal (+30%).