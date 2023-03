Les sinergies entre les marques del Grup Volkswagen quant a electrificació són totals. Després d’anunciar fa uns mesos que a la planta del grup a la Xina es produirà el Cupra Tavascan, que a Hongria es farà el Cupra Terramar i que Martorell Seat farà el Cupra Urban Rebel i la seva versió de Volkswagen que avui s’ha anunciat a Hannover. D’aquesta manera, la planta de Landaben a Navarra produirà un B-SUV 100% elèctric per a Volkswagen amb la mateixa plataforma que els seus cosins de Martorell. La marca alemanya ha mostrat l’ID2all (nom del prototip), la versió del petit utilitari que es farà a la fàbrica catalana, i que tindrà la seva rèplica a tall de SUV per a Volkswagen i amb un model similar per a Cupra.

La marca espanyola de Seat encara no ha revelat el nom del petit B-SUV, que reemplaçarà a partir del 2030 el Seat Arona, l’actual supervendes de la firma que presideix Wayne Griffiths. De la mateixa manera, el nou SUV basat en la plataforma de l’ID2all serà l’encarregat de donar el relleu al Volkswagen T-Cross, que porta plataforma de l’actual Polo i del Seat Ibiza, i que s’està produint a Navarra. El president de la marca espanyola ja va comentar aquesta opció dimarts passat en una trobada amb els membres del jurat del Car Of The Year.

A l’acte celebrat a Alemanya s’ha mostrat el nou model utilitari que arribarà el 2025 basat en aquest Volkswagen ID.2all. El nou model promet estar per sota dels 25.000 euros. Encara queda per fer caure la barrera dels 20.000 euros, de la qual ha tornat a parlar la directiva de la firma alemanya, però el primer pas està en camí i té un disseny que no dona lloc a dubtes: és un Volkswagen. Reconeixible, urbà i atemporal, el primer model desenvolupat sobre la plataforma MEB Entry estrenarà la tracció davantera i oferirà prop de 450 quilòmetres d’autonomia.

El prototip ID2all mesura 4,05 metres de llarg per 1,81 m d’ample i 1,53 m d’alt, per la qual cosa es col·loca com el més petit dels elèctrics, per ara. Quant al seu disseny continuista, m’agrada especialment la integració de la tecnologia led en els grups òptics amb el travesser entre ells, tant en el frontal com en la porta posterior. Les llantes de 20 polzades carenades li concedeixen aquest aspecte elèctric, sense ser una revolució.