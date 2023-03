Les persones en situació de vulnerabilitat que viuen a Espanya tenen accés a diferents ajudes i subvencions. L’objectiu d’aquestes mesures socials és no deixar enrere cap ciutadà i assegurar una vida digna a totes les persones que viuen al nostre país.

A més de les ajudes directes a les persones amb una renda baixa, l’Estat també injecta fons a empreses de diferent mida i sector per a la seva digitalització o desenvolupament; a més d’estudiants en diverses etapes educatives perquè puguin acabar el Batxillerat, la Formació Professional, la Universitat o la resta d’estudis superiors.

Entre les ajudes que el Govern ha posat en marxa al llarg dels últims anys, destaca l’Ingrés Mínim Vital: una renda que està pensada per sostenir totes aquelles persones que no compten amb una feina estable, ni tenen dret a atur o a pensió.

Ajuda de 115 euros de la Seguretat Social

Més enllà de l’Ingrés Mínim Vital, hi ha altres complements que proporcionen tant el Govern nacional com els autonòmics i a les quals es pot accedir mitjançant organismes com la Seguretat Social. Una d’aquestes permet accedir fins a 115 euros.

L’ajuda de 115 euros que ja es pot sol·licitar és una renda complementària a l’Ingrés Mínim Vital destinada a «la infància» i que es concedeix a les famílies vulnerables que tenen nens a càrrec seu. Tot i que la majoria de persones la reconeixen per l’«ajuda de 115 euros» l’assignació es troba entre els 57 euros i els 115 euros i la quantitat es decideix en funció dels ingressos de la unitat familiar i l’edat dels menors.

Així, les famílies amb fills d’entre sis i divuit anys rebran 57,50 euros mensuals; amb fills d’entre 3 i 6 anys, obtindran 80,50 euros; mentre que aquelles amb fills menors de tres anys rebran la quantitat màxima: 115 euros. També poden sol·licitar aquesta ajuda els pares amb fills més grans de 18 anys i més d’un 65% de discapacitat.

Per sol·licitar aquesta ajuda, la persona interessada ha d’accedir a la pàgina web del ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions per omplir un formulari de l’Ingrés Mínim Vital i justificar la situació en la qual es troba.