Cofares, presidida per Eduardo Pastor, segueix liderant la indústria de la distribució farmacèutica a Espanya, segons es desprèn de les seves xifres del 2022, que van donar un increment del 7%-8%, i una facturació que ronda els 4.000 milions d'euros, un nou màxim històric.

Així, la quota de mercat del grup puja al 30%. L'increment de facturació és destacable, ja que Cofares va facturar al voltant de 3.600 milions d'euros el 2021 i la quota era lleugerament superior al 29%.

El grup, nascut el 1944, té seu a la localitat madrilenya d'Alcobendas, i posseeix el seu capital 100% en mans de socis farmacèutics, blindat estatutàriament. Així mateix, integra marques com Farmavenix o Profarco, que agrupa tots els magatzems de Cofares.

El segueix a distància l'andalusa Bidafarma, liderada per Antonio Mingorance, amb seu a Granada, que té un 21,74% de quota de mercat. La firma està fundada el 2016, té capital 100% farmacèutic sense blindatge estatutari i és el resultat de la fusió de 12 cooperatives.

Bidafarma va facturar prop de 2.600 milions d'euros, davant els 2.536 milions d'euros aconseguits el 2020. La companyia encara no ha efectuat el dipòsit de comptes al registre mercantil corresponents del 2021, però comunica aquestes xifres des de la seva pàgina web.

Per part seva, Hefame, Enrique Ayuso, grup amb seu a Múrcia, és la tercera empresa per quota de mercat, de l'11,05% el 2021. En el mateix exercici, la firma factura 1.455 milions d'euros de facturació, davant dels 1.411 milions d'euros del 2020.

En quarta posició, Alliance Healthcare, grup pertanyent als nord-americans AmerisourceBergen, arriba a una quota del 10,37%. La societat té seu a Saragossa i va presentar uns ingressos el 2021 de 1.275 milions d'euros, davant dels 1.201 del 2020.

Aquestes quatre companyies representen més de 70% del total del mercat. La xifra de negoci de totes, en conjunt, supera els 12.000 milions d'euros el 2021 per a un total de més de 22.000 farmàcies; segons es desprèn de les informacions fetes públiques per les distribuïdores mateixes i pel Registre Mercantil.

Aquesta setmana el sector es reuneix en ple, 30.000 professionals previstos, al saló INFARMA de Fira de Barcelona, i els experts consideren que la distribució ja està en plena normalitat després dels anys de la pandèmia; i amb una expectativa rellevant de creixement.

Aquest sector, sens dubte, és estratègic per a la societat espanyola i així ho reconeixen des de Brussel·les, on el Parlament Europeu ha afirmat al seu informe de la Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Assumptes de l'Interior que les distribuïdores farmacèutiques constitueixen “serveis vitals per a la població”. El model farmacèutic espanyol és considerat un dels millors del món. Dels més eficients i amb fort compromís social.