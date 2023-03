Des de fa un any, les startups espanyoles són conscients que accedir a finançament per als seus projectes és més complicat. Si el 2021 es va batre el rècord en volum d’inversió en aquest tipus d’empreses a Espanya fins als 4.300 milions d’euros, el 2022 els fons ho van posar molt més difícil. El finançament per a aquests emprenedors es va reduir un 20%, fins als 3.500 milions, segons l’informe «Tendències d’Inversió a Espanya», elaborat per l’Observatori de l’Ecosistema de Start-ups a Espanya de Bankinter. La pujada de tipus i el final del confinament van estar darrere aquesta caiguda de les inversions. Aquest any semblava que seria l’exercici de les grans rondes de finançament, d’entre un i deu milions. Però la fallida de Silicon Valley Bank, una entitat nord-americana especialitzada en finançament a aquest sector, ha tornat a estendre el pessimisme en aquest segment de l’economia.

El terratrèmol desfermat a Califòrnia s’ha notat molt a Espanya. Almenys així ho explica Gonzalo García, business analyst de l’acceleradora de startups Lanzadera. «Les nostres empreses no tenen exposició a les pèrdues que es puguin generar després de la fallida del SVB, però hi ha molta por que acabi esquitxant-nos. Venim de viure dues crisis financeres i la intervenció de la Fed a la crisi bancària indica que el problema podria ser més greu del que es diu. A més, les paraules del president dels Estats Units, Joe Biden, no han tranquil·litzat el sector», assenyala García. L’associació espanyola que agrupa els fons de capital risc (SpainCap) ha rebutjat fer comentaris sobre la situació.

Encara és aviat per fer recompte de danys. «L’afectació a l’ecosistema de les startups no es veurà a curt termini, però a mitjà o llarg no se sap què pot passar», expliquen des de Ship2B Ventures. «Sense un actor clau com SVB, a curt termini es reduirà l’impuls necessari perquè subsisteixi l’ecosistema de finançament d’empreses innovadores, per la qual cosa es pot produir una certa selecció respecte la startup en què es decideixi invertir, i alguna pot ser que no aconsegueixi els recursos necessaris a curt termini», assegura Virginia Pérez, directora d’inversions de Tressis. De manera similar s’expressa Iván García Berjerano, CEO de la start-up Finanziaconnect. «És probable que esdeveniments com el de SVB paralitzin certes inversions, cosa que alentirà o dificultarà possibles sortides i desinversions en algunes startups a les fases més avançades», assenyala.

La firma de capital risc Ship2B Ventures assegura que el sisme, tot i que no afectarà directament Espanya, sí que tindrà repercussions indirectes per al sector. «Afecta la credibilitat i pot tenir efectes negatius de cara a futures rondes de finançament», expliquen. Segons Ignacio Moreno, cofundador de la fintech Capchase, amb importants inversions als EUA, la caiguda de SVB suposa un cop molt fort per a l’ecosistema emprenedor nord-americà. «És un pal molt gros, encara que la banca s’ha vist més afectada. El problema ha estat més de gestió dels actius bancaris que de les start-ups en si mateix», assegura.

«Aquesta mena d’empreses han estat víctimes del que ha passat. No solen tenir grans departaments financers i han optat per concentrar els seus ingressos en bancs com SVB», explica Íñigo Laucirica, Investment Manager del fons Samaipata. El SVB és una entitat fundada el 1983 i molts dels seus clients són start-ups. Aquestes empreses s’havien finançat mitjançant el banc i també hi havien dipositat els estalvis. Entre algunes de les companyies amb més dipòsits a l’entitat, hi ha grups com el mitjà de comunicació BuzzFeed, amb dipòsits per valor de 56 milions de dòlars; la plataforma d’intercanvi de criptomonedes Circle, que havia dipositat fins a 3.300 milions de dòlars; o la companyia de biotecnologia Alphatech, amb fins a 14 milions de dòlars en dipòsits.

Alguns dels unicorns espanyols, és a dir, startups que arriben a un valor de 1.000 milions dòlars en valoració, com Cabify, Fever o Wallbox, han crescut als Estats Units, encara que la seva exposició a la fallida de SVB és limitada. «No tenim vinculació amb cap dels bancs afectats», assenyalen des de Wallbox. Altres startups, com Getir, no han volgut comentar la seva situació.

Eufòria al capital risc

A diferència dels temors dels emprenedors, la crisi bancària viscuda als Estats Units suposa per al capital risc una oportunitat. «Quan passen aquest tipus de coses, les alternatives de finançament guanyem visibilitat», indica Ignacio Moreno, de la fintech Capchase, especialitzada a finançar projectes innovadors. «Nosaltres continuarem finançant les startups», assegura.

Els fons de capital risc espanyols han estat menys exposats que els nord-americans a la crisi provocada pel SVB. «El finançament bancari és molt residual en aquest segment del mercat. Per part nostra el que ha passat a SVB no altera res. Seguirem finançant projectes», remarca Íñigo Laucirica, del fons Samaipata.