Ja hi ha acord. El banc suís UBS ha acceptat comprar Credit Suise per una mica més de 2.000 milions de dòlars (1.860 milions d’euros) per evitar així el col·lapse de l’entitat, segons el diari ‘Financial Times’. El pacte suposa un preu de 0,50 francs suïssos per acció, molt per sota del preu de tancament de divendres de Credit Suisse (1,86 francs suïssos).

La primera oferta d’UBS era sensiblement més baixa: de 1.000 milions de dòlars (930 milions d’euros), mentre les autoritats del país preparen un canvi en la legislació per accelerar la transacció abans de dilluns. El canvi en la legislació permetria tancar la compra sense necessitat del vot dels accionistes en un esforç per salvar l’entitat de la crisi en què s’ha vist involucrada els últims dies, marcada pel pànic dels inversors i només esmorteïda temporalment per una injecció de liquiditat del Banc Central suís. Una operació molt complexa Alhora, en el cas que aquest acord amb UBS no s’acabés tancant, les autoritats suïsses estaven considerant una nacionalització total o parcial de Credit Suisse. Suïssa estava sospesant fer-se càrrec del banc en la seva totalitat o mantenir una participació significativa en el capital si una adquisició per UBS fracassa a causa de la complexitat de l’operació i el curt termini de temps fixat per arribar a un acord, segons ha informat Bloomberg. L’adquisició d’UBS presentava múltiples complexitats. L’entitat financera està demanant al Govern que assumeixi certs costos legals i possibles pèrdues futures. El Ministeri de Finances suís ha declinat fer comentaris.