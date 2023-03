Les crisis bancàries dels últims 10 dies continuen tenint conseqüències en les borses europees, que han tornat al vermell aquest dilluns. L'Ibex 35 ha arrencat la jornada per sota dels 9.000 punts (-1,60%) després tancar el divendres amb la pitjor caiguda setmanal en un any. A mig matí, però, ha moderat la caiguda acostant-se als números verds. Ni la compra de Credit Suisse per part d'UBS després d'una setmana de retirada massiva de fons o l'anunci del Banc Central Europeu (BCE) de llançar una operació coordinada amb el Banc del Canadà, d'Anglaterra, del Japó i de Suïssa per proporcionar liquiditat mitjançant acords de línies 'intercanvis de divises en dòlars han servit per redreçar la situació.

