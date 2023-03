Les TIC, protagonistes dels premis de la Fundació Lacetània

La Fundació Lacetània ha lliurat aquest dimecres els seus premis als millors treballs de batxillerat i cicles formatius dels centres adscrits. L’acte s’ha celebrat a l’institut Lluís de Peguera i ha comptat amb l’assistència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, la presidenta de la Fundació Lacetània, Sílvia Gratacòs, l’alumnat i les seves famílies, professors i professores, i també les empreses col·laboradores de la Fundació, a qui s’ha fet un reconeixement per la tasca formativa que fan acollint els alumnes en pràctiques.

Els premis s’han repartit en diferents categories amb l’objectiu que els treballs presentats fossin avaluats al costat d’altres de la seva mateixa tipologia, i se n’hi ha afegit una respecte l’edició anterior: el premi TIC. A més, s’ha tornat a lliurar el premi CTEMDona, una novetat introduïda l’any passat amb l’objectiu de reconèixer treballs d’àmbit científic i tecnològic elaborats per noies. A més del pròpiament anomenat premi TIC, diversos dels treballs premiats han estat relacionats amb aquestes tecnologies.

L’alumnat guanyador d’aquesta edició pertany als instituts Cal Gravat, Pius Font i Quer, L’Escola d’Art de Manresa, Lacetània, Guillem Catà i Lluís de Peguera. Les empreses a qui s’ha fet el reconeixement són Grup Llobet, Texpol, ICL Iberia, Tecnical i Tallers Ratera.

Durant l’acte de lliurament, Sílvia Gratacòs, ha apuntat que aquests guardons «donen visibilitat als treballs i als nois i noies que hi ha al darrere» i, en referència als Premis Cambra lliurats dimarts, ha aventurat que «qui sap si d’aquí a uns anys, algun dels projectes que avui premiem es convertirà en una empresa i hi serà guardonat». Per la seva banda, Marc Aloy ha destacat l’ampliació del Centre de Formació Pràctica, al qual s’ha referit com «una joia que tenim al territori i que hem de saber valorar».

Els treballs guanyadors

En la categoria de batxillerat de l’àmbit científico-tecnològic, el guanyador ha estat "La teoria de Grafs", de Mariona Miralda Ferrer, alumna de l’institut Lacetània. El treball s’ha centrat en estudiar aquesta teoria matemàtica per descobrir què són els grafs i per a què s’utilitzen. El finalista ha estat "Aprenentatge automàtic i desenvolupament d’un algoritme de tipus supervisat", de Biel Altimira Tarter, alumne de l’institut Cal Gravat, un treball que s’endinsa en la intel·ligència artificial per conèixer-ne els orígens i desenvolupa un algoritme per predir el preu d’un vehicle de segona mà.

En la categoria de batxillerat de l'àmbit social-humanistic, el premi se l'ha endut "Family multilingualism and English language acquisition", de Laila Mateo Van Heuvelen, de Cal Gravat, que ha elaborat un projecte que investiga si el plurilingüisme des de la infància suposa un benefici a l’hora d’aprendre anglès. Com a finalista ha quedat "El català al món educatiu: entre la veritat i la mentida", de Queralt Costa Salvador, del Pius Font i Quer. El projecte estudia la situació del català al món educatiu contraposant les notícies que apareixen als mitjans de comunicació amb l’anàlisi de la realitat a partir d’entrevistes i enquestes.

En el bloc dels cicles formatius de grau mitjà del sector serveis, el guanyador ha estat el treball "Administració informàtica d’empresa de venda en línia", de Jan Vilaplana Serra, del Lacetània. L’alumne ha creat una empresa de venda en línia de jocs retro, desenvolupant tots els elements informàtics necessaris per al seu funcionament. "Esmi Kangoo", de Míriam Piedra Peña, de l’Escola d’Art de Manresa, ha estat considerat finalista. El treball desenvolupa la imatge gràfica d’un club de Kangoo, una activitat esportiva a base de salts que es practica amb unes botes especials.

En la categoria de cicles de Grau Mitjà del sector industrial, el premi l'ha rebut "Disseny i fabricació de dos entrenadors d’electropneumàtica", de Yassin L’Aziri Akhrif, Aiman Akhazzan El Fadli, Sergio Vargas Costa i Soulaimane Yahyaoui, de l’institut Lacetània. El projecte ha consistit en el disseny, fabricació i comprovació de dos entrenadors electropneumàtics per ser utilitzats com a material didàctic a l’institut.

Per la seva banda, en la categoria de cicles formatius de Grau Superior del sector serveis, el premi se l'ha endut "Casa", de Laia Palou Manau, de l'EScola d'Art de Manresa. El treball fet durant el confiament gira a l'entorn del poble on viu l'alumna. El finalista ha estat "Parlem de salut mental?", d’Alba Clares Puig i Xavier Rubinart Martínez, del Guillem Catà. El treball vol donar a conèixer entre els joves la importància de tenir cura de la salut mental.

En el bloc de cicles de Grau Superior del sector industrial, el premi ha estat per a "El cobot és el rival", de Pol Domènech Bona i Pau Hidalgo Guijarro, del Lacetània. El projecte aplica la tecnologia de la robòtica col·laborativa a la creació d'una demostració lúdica del joc Tic Tac Toe. En aquesta categoria, el treball finalista ha estat "Cinta transportadora amb reconeixement de matrícules", de Gabriel Casamano Duocastella, del Lacetània. El treball simula el sistema d’accés a un pàrquing, tant pel que fa als elements físics com els lògics.

Quant al premi Tic, se l'ha endut "L’observatori", de Sergi Millán Zamora i David Perelló Gatell, del Lacetània. Un treball que desenvolupa una xarxa informàtica per a una empresa, garantint que sigui útil i segura per suportar l’activitat diària de producció.

Finalment, el premi CTEMDona ha tingut com a guanyador el treball "Intoleràncies alimentàries", de Laia Cors Puigdollers, de l’institut Lluís de Peguera. Es tracta d’un treball de recerca sobre intoleràncies alimentàries que ha inclòs el desenvolupament d’una APP per facilitar la identificació d’aliments que potencialment poden provocar al·lèrgies. Com a finalista ha quedat "L’Alzheimer: es desvaneixen els records... una ment en blanc", de Sara Tafzi El Ouarti, alumna de l’institut Lacetània. El treball estudia aquesta malaltia per intentar entendre-la i determinar si es pot alentir el deteriorament cognitiu i millorar el benestar del pacient.