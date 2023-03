Seat preveu que Cupra suposi el 50% de la facturació el 2023 i deixa per "més endavant" l'electrificació

El president de Seat, Wayne Griffiths, ha assegurat aquest dimecres que la marca premium Cupra pot representar aquest any el 50% de la facturació. En la presentació de resultats anuals de l'empresa, que confirmen el retorn als beneficis després d'anys de pèrdues i la segona facturació més alta de la seva història, Griffiths ha confirmat que el grup prioritza Cupra i deixa per "més endavant" l'electrificació de Seat. La tradicional marca en el futur podria centrar-se en projectes de mobilitat elèctrica urbana o micromobilitat. De totes maneres, Griffiths ha defensat que el seu objectiu és "mantenir l'ocupació" a Martorell, on treballen per aconseguir una segona plataforma cap a finals d'aquesta dècada.

En aquest sentit, Griffith ha recordat que la sortida voluntària de 1.330 treballadors fins al 2026 –acordada amb el comitè d'empresa l'any passat- no anirà més enllà i permet garantir l'estabilitat de la companyia de cara al futur. Durant la roda de premsa, Griffiths ha confirmat que Seat produirà a Martorell el vehicle Urban Rebel de Cupra i, també, el nou elèctric petit del grup Volkswagen, l'ID.2all. De fet, la previsió de l'empresa és que fins al 2030, entre Martorell i la planta de Pamplona es fabriquin 3 milions de vehicles elèctrics a l'Estat espanyol. La fàbrica del Baix Llobregat hauria d'assolir els 500.000 vehicles l'any, segons la companyia, que inverteix 3.000 milions en la seva electrificació. Cupra: la prioritat En tot cas, Wayne Griffiths ha confirmat l'estratègia que ja fa uns anys que impulsa l'empresa, i que enguany li ha permès recuperar els beneficis: prioritzar la marca Cupra, que és la que té un futur elèctric garantit i majors marges, per davant de Seat. Segons Griffiths, la situació actual és "ideal" perquè l'empresa compta amb dues marques "que es complementen molt bé" en un moment de transició cap a les zero emissions. "Seat amb combustió i Cupra amb el futur elèctric", ha indicat. "Seat, en el futur, s'ha de transformar, i pot ser a marca del grup Volkswagen que ofereixi electromobilitat en el món urbà", ha avançat Griffiths. La micromobilitat de Seat –amb motos, per exemple- pot ser el nínxol que el grup internacional reserva per a la històrica marca d'automòbils, i que li permet sinèrgies amb companyies locals com Silence. "Els nous models elèctrics en què ens centrem ara mateix són per Cupra, perquè no podem electrificar les dues marques alhora", ha remarcat el president de la companyia, insistint que els "plans de futur" per a Seat "es prendran més endavant". Durant la roda de premsa, la companyia ha explicat que també impulsarà un hub d'economia circular a Barcelona, que se centrarà en projectes industrials de reutilització, refabricació i reciclatge relacionats amb els automòbils i les seves bateries. Griffiths ha reiterat durant la presentació de resultats que cal que l'Estat espanyol "acceleri" la implantació de punts de recàrrega i, sobretot, impulsi la venda de cotxes elèctrics. "Ja hem perdut massa temps, s'ha d'accelerar", ha indicat el president de Seat, confiat que els nous vehicles petits elèctrics que impulsarà la companyia serviran per "democratitzar" el mercat. Els resultats de 2022 Seat va obtenir el 2022 uns beneficis de 33 milions d'euros, segons la comptabilitat internacional, o 68 milions, d'acord amb la normativa espanyola. Unes xifres que inclouen els 293 milions de costos extraordinaris pels plans de reestructuració pactats amb la plantilla. Segons informa Seat, el benefici operatiu de l'empresa hauria crescut 550 milions d'euros, fins als 179 milions, si no es comptabilitzessin els costos del pla de reestructuració. De fet, el grup celebra que l'any passat va assolir una facturació rècord –la segona més alta en els seus 73 anys d'història- amb 10.513 milions d'euros, un 14% més que l'any anterior. El rècord va ser el 2019, just abans de la pandèmia, quan va assolir els 11.157 MEUR.