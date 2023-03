El Servei d'Ocupació de Catalunya ofereix a la seu de Cidet de Manresa un paquet formatiu per tal d'ajudar els treballadors en situació d'atur a incrementar els seus coneixements i reingressar al mercat laboral. El programa de cursos i tallers, que compta amb el suport del Ministeri d'Educació i Formació Professional, ofereix la formació per a l'obtenció de certificats professionals en Organització i gestió de magatzems, amb una durada de 310 hores; Organització del transport i la distribució, amb una durada de 620 hores; i Gestió i control de l'aprovisionament, amb una durada de 370 hores. També ofereix la formació per a l'obtenció dels certificats de professionalitat en Sistemes microinformàtics, amb un curs de 560 hores; Assistècia Documental i gestió d'Oficines, amb un curs de 670 hores i Anglès equiparable al nivell B1, amb un curs de 220 hores.

El pla formatiu del SOC inclou classes presencials i també a través de videoconferència, pràctiques en empreses, una titulació oficial i la possibilitat de rebre una subvenció del 100% del seu cost. Els interessats poden obtenir més informació a la seu del Cidet Formació i Consultoria del Passeig Pere III de Manresa i a través el seu portal a Internet http://soc.cidetonline.com i del seu telèfon 93 874 89 00. Les places són limitades.