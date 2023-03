Ampans traspassa la solució de les reivindicacions salarials dels Comtals a la Generalitat

Una quinzena de treballadors dels prop de cinquanta de la residència dels Comtals d'Ampans, una de les sis de què disposa la fundació, han iniciat aquest dijous una vaga indefinida que avui ha tingut una incidència zero en decretar-se uns serveis mínims del 100%. Una mesura que, segons la plantilla, evidencia que "diàriament ja es treballa amb serveis mínims", segons han denunciat aquest matí Gerard Vilella, treballador de la residència dels Comtals i membre del comitè de vaga, i Marta Sorinas, d'Acció Sindical del Bages, el sindicat convocant, en una roda de premsa al carrer Guimerà, davant la botiga de Tous, un emplaçament escollit pel fet que la presidenta de la Fundació Ampans és des d'aquest mes de gener Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de l'empresa joiera.

El motiu de l'acció és l'exigència per part dels vaguistes de "dignificació de les condicions laborals". Els treballadors, que denuncien cobrar salaris inferiors als 1.000 euros, reclamen un increment de sou del 20%, equivalent als plusos en el sector per les complexitats d'una tasca, expliquen, que comporta "un gran impacte físic i mental". Els treballadors asseguren que el desgast de la seva feina no ha estat mai valorat per l'empresa, i que això propicia una elevada rotació que dificulta oferir un bon servei als usuaris de la residència, una seixantena de persones.

A Ampans reconeixen que el sector està "històricament mal pagat", però que "la situació és la que és", segons ha explicat a l'ACN la responsable dels serveis residencials de la fundació, Janeta Camps. I la situació, apunta, és que l'empresa fa quinze anys que està fent "un gran esforç" per aplicar millores salarials "per sobre del conveni" i que el salari que paga als treballadors ja està per sobre del conveni i per sobre de la mitjana del sector. "Des de sempre, el sector ha estat mal pagat i ens solidaritzem amb els treballadors, però estem regulats per uns decrets que complim al 100%", assegura Camps. La fundació, diu Camps, comprèn les reivindicacions dels treballadors, però admet que "no correspon a Ampans liderar-les".

Fonts de la fundació insisteixen que "som els primers en reconèixer i reivindicar a les administracions millores en el finançament del nostre sector, que repercuteixin en els nostres professionals. Però les reivindicacions salarials que fan [els treballadors en vaga] , no estan a les nostres mans i posen en perill la viabilitat del centre"

La fundació remet a la nota feta pública el passat mes de gener per Dincat, la patronal del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, i la Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya (CCPC), en què alertaven el Govern de la Generalitat que "les entitats que presten serveis d’atenció al col·lectiu estan al límit i la necessitat d’augmentar-ne el finançament és del tot urgent". Una situació que van qualificar d’"irresponsable i injustificable i que, a més, ha empitjorat notablement l’últim any". Les entitats reclamaven un increment del finançament "que hauria de ser, com a mínim, del 10% per aquest 2023, i un compromís de futur vinculant per revertir la bretxa que arriba en alguns casos a més del 30%".

Quant a la càrrega de feina que denuncien els vaguistes i a la limitació dels serveis mínims, la fundació assegura que "les ratios de la residència, que és un centre concertat, son les que marca el departament de drets socials de la Generalitat, i les nostres ràtios són iguals de dilluns a diumenge i festius, amb un reforç extra entre setmana, que és el tan per cent que pot fer vaga. És més, la Generalitat permet reduir les ratios fins a un 8%, perquè les entitats puguin quadrar els seus comptes, i nosaltres, posant sempre per davant la qualitat tant de les persones usuàries com dels treballadors, no ho hem posat mai en pràctica".

La vaga als Comtals, la primera en la història d'Ampans, ha generat inquietud a la fundació, tot i la nul·la incidència aquest dijous i aquest divendres que tindrà la mesura de pressió perquè els serveis mínims impediran que cap de la quinzena de treballadors que ha anat a la vaga la pugui fer. Per a aquest divendres hi ha prevista una reunió entre els vaguistes i la fundació per fixar els serveis mínims per a la setmana que ve. Fons d'Acció Sindical confien que pugui fer vaga una persona cada dia de manera rotativa entre setmana per poder garantir el servei als usuaris.

Aquest sindicat, amb només representació en una altra residència d'Ampans, lamenta que la fundació "estigui fent inversions i una expansió sense millorar les condicions" als seus equipaments bagencs. "L'empresa està tancada en banda", afirmen. La convocatòria de vaga ha generat discrepàncies també amb el comitè d'empresa d'Ampans, amb majoria d'UGT. En un comunicat, el comitè ha assegurat que "en aquest conflicte, no ha estat informat del procés i se l’ha ignorat, tant per part de l’empresa, com de la secció sindical de Comtals, que no ens ha volgut utilitzar malgrat el nostre oferiment, com a via de diàleg entre aquestes treballadores i treballadores amb l’empresa". El comitè afirma que "la secció sindical d’Acció Sindical del Bages ha actuat de forma unilateral", i recorda que "no arriba ni al 2% de representació de la plantilla d’Ampans", que recorda que té una plantilla de més de 400 persones del serveis residencials i un total de més de mil treballadores i treballadors en el conjunt de la Fundació. El comitè, conclou, "aposta pel diàleg entre totes les parts, no en les accions aïllades i oportunistes", tot i que admet que estar "a favor de la lluita per a unes condicions dignes" i "amb una bona part de les reivindicacions formulades des de Comtals". "Hi estem d’acord en el fons, però no en les formes", asseguren al comitè, que reclama "accions coordinades i unitàries per reclamar l’atenció, el diàleg i la solució, per part de les patronals i les administracions". També la Fundació insisteix que "la decisió de fer vaga indefinida es va prendre en una assemblea a la que hi van assistir 17 persones treballadores de les 60 que integren la plantilla de la residència i van obtenir-se 12 vots a favor".

De moment, el conflicte a la residència dels Comtals continua. Els vaguistes denuncien "explotació laboral" i que "Ampans fa negoci" a costa del seu treball sota mínims, a més d'"intimidació a les companyes que fan acció sindical". Els vaguistes afirmen, en conclusió, que "Ampans actua amb lògica mercantilista amb la complicitat del departament de Treball", i exigeixen responsabilitats tant a aquest departament com al de Drets Socials perquè aportin solucions al conflicte. Per a dijous que ve, a partir de 2/4 de 7 de la tarda, el comitè de vaga ha convocat una manifestació a Manresa que sortirà de la Ben Plantada.