El Centre de Formació Pràctica de Manresa ha començat ja les obres per ampliar les seves instal·lacions, amb les quals la Fundació Lacetània, de qui depèn el centre, pretén multiplicar la seva capacitat de resposta a les necessitats del sector del metall del territori, faltat de professionals especialitzats. Les obres, amb un pressupost de 300.000 euros, la inversió més elevada que mai ha fet el centre, suposaran créixer de 800 metres quadrats a la planta 0 del Palau Firal, en un espai cedit per l’Ajuntament de Manresa. Així, el centre ocuparà un espai total de 1.700 metres quadrats, distribuïts en dues plantes.

L’ampliació s’ha anunciat avui en una visita als nous espais a la qual han assistit l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i la presidenta de la Fundació Lacetània, Sílvia Gratacòs González, a més de la regidora d’Ocupació, Empresa i Coneixement de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz Mas, i el president de la Comissió Executiva del Centre de Formació Pràctica, Joan Ramon Perdigó Pons, president alhora de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central.

Un cop completades les obres, el mes de juliol, segons la previsió, a la planta actual, la -1, hi haurà dues aules teòriques, un espai de metrologia, un taller d’arrencament de ferritja, un laboratori d’assajos i prototips d’alt rendiment, dos magatzems i les oficines del centre. També actuarà com a showroom de maquinària, cedida per empreses subministradores, per a l'empresariat del metall local. Per a la seva banda, a la nova planta hi haurà cinc aules teòriques, un magatzem, un taller de tall i conformat, dos despatxos i un futur taller de soldadura. S'hi traslladarà maquinària no pesant de la planta baixa. Amb l'ampliació, es guanyen tres aules de formació respecte de les que el centre disposa ara. El cost de les obres l’assumeix el CFP, mentre que l’Ajuntament de Manresa es farà càrrec del condicionament de l’escala interior i dels tancaments de la façana d’aquesta part del Palau Firal, ja completats. Els treballs no afectaran l’activitat habitual del CFP. És previst que les noves instal·lacions estiguin en funcionament a l’inici del curs 2023-2024.

El CFP, que té un pressupost anual de 700.000 euros i que forma anualment un miler de persones, ofereix formació especialitzada tant als professionals que ja treballen al sector com a persones a l’atur o treballadores d’altres sectors que volen reorientar la seva carrera professional cap a un àmbit amb una gran demanda de perfils qualificats, com són soldadors, torners o fresadors. El 90% dels alumnes que assisteixen al centre són persones que hi fan formació continuada, una de les quatre branques d'activitat del CFP. Les altres activitats són la formació privada a mida encarregada per a empreses; la formació ocupacional del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i la formació ocupacional dual també del SOC, que ja celebra la seva segona edició. El centre manresà, de fet, és on s'hi va fer la prova experimental d'aquesta formació al conjunt de Catalunya. La FPO dual, que enguany té 18 alumnes, permet que els alumnes sumin coneixements teòrics i pràctics al centre dos dies a la setmana i en passin tres a les empreses, on ja reben un sou.

L’ampliació, la segona en la història d'aquest centre nascut el 2002 (la primera va ser fa just deu anys) consolida l'activitat d'un espai de referència per al metall local mentre espera integrar-se al projecte de la Fàbrica Nova de Manresa com a espai de formació ocupacional, contínua, de reciclatge i d’especialització. La nova seu, que l'alcalde Aloy confia que estigui a punt en cinc anys, ha de permetre "multiplicar el potencial del CFP de crear sinergies i de compartir usos amb altres agents del territori implicats en el projecte de coneixement, tecnologia i empresa que lidera l’Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya", recorden fonts municipals.