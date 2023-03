Cada any, l'accionista més gran d'Inditex S.A., propietària de Zara, la cadena de moda més gran del món, ha d'invertir els milers de milions d'euros que rep de l'empresa, o enfrontar-se a la possibilitat d'haver de pagar una part d'aquests ingressos en impostos sobre el patrimoni. A mesura que el continu èxit de Zara engrosseix les arques d'Ortega amb fluxos de dividends cada vegada majors, reinvertir aquests diners en un termini de 12 mesos s'està convertint en un repte. La setmana passada, Inditex va anunciar un augment del 29% en els seus dividends, que signifiquen prop de €2.000 milions (US$2.110 milions) per a Ortega, qui té 86 anys d'edat.

Ortega, amo del 59% d'Inditex, ha d'invertir aquesta quantitat en el termini d'un any a causa de les normes legals i fiscals que regeixen les family offices com la seva, Pontegadea, que qualifiquen com a "empresa familiar".

Espanya és l'únic país de la Unió Europea que té un impost sobre el patrimoni en tota regla i, segons la legislació nacional, els residents estan exempts d'aquest gravamen políticament polèmic només si les seves empreses familiars inverteixen els seus ingressos dins del termini de 12 mesos i en actius considerats "activitat econòmica".

"És bastant singular, perquè no hi ha gaires altres exemples similars a Espanya amb aquest nivell de riquesa", afirma León Fernando Del Canto, advocat londinenc que treballa amb particulars espanyols acabalats.

Al llarg dels anys, l'estructura fiscal ha portat a Pontegadea a invertir els dividends d'Ortega a Inditex —més de US$12.000 milions des de la sortida a borsa de l'empresa el 2001, segons dades recopilades per Bloomberg— en actius acuradament seleccionats, en la seva majoria immobles urbans.

Així, Ortega ha adquirit edificis emblemàtics com el Haughwout i el Southeast Financial Center de Nova York, el Royal Bank Plaza de Toronto i el Post Building de Londres. I s'ha fet amb propietats residencials i comercials de primera classe en ciutats des de Barcelona a Seattle, els inquilins de les quals inclouen a Facebook i Amazon.com, Zara i fins i tot el seu rival H&M.

Tot això ha convertit a l'empresari en un dels majors propietaris de carteres immobiliàries d'Europa. Les seves propietats estaven valorades en €15.300 milions en 2021, segons les últimes dades disponibles, per sobre de les dels multimilionaris immobiliaris britànics Hugh Grosvenor i Charles Cadogan. Des de llavors, Pontegadea ha invertit més d'US$2.000 milions en almenys 10 propietats a Amèrica del Nord i Gran Bretanya, segons dades recopilades per Bloomberg.

Encara que ha diversificat les seves inversions en altres tipus d'actius que compleixen els requisits impositius, fonts pròximes a la gestió de Pontegadea afirmen que el repte de trobar objectius adequats amb els creixents ingressos és cada vegada més complex.

Diverses regions espanyoles liderades per l'oposició, incloses Galícia, on resideix Ortega, tenen compensacions que redueixen o eliminen l'impost sobre el patrimoni. Així i tot, el tipus marginal a Galícia és de fins al 2,5%. A més existeixen altres gravàmens com el de la renda, societats i l'IVA.

A fi d'evitar pagar l'impost sobre el patrimoni, les family offices com Pontegadea poden comprar actius com ara infraestructures immobiliàries i energètiques o participacions d'almenys el 5% en empreses que cotitzen en borsa. Els fons d'inversió i l'efectiu no es consideren "activitat econòmica" i no compleixen els requisits. No invertir tots els dividends dins de l'any pot obligar un inversor a haver de negociar una pròrroga si pot demostrar que està prop de tancar un acord per a una part d'ells.

Per a Ortega, que va declinar ser entrevistat per a aquest article, els problemes als quals s'enfronta ara disten molt dels quals va haver d'afrontar quan va començar en els anys seixanta. Fill d'un treballador ferroviari, Ortega i la seva esposa de llavors, una costurera, van començar a fabricar bates i a vendre-les porta a porta. Més tard, es va fer amb una de les majors fortunes del món en detectar ràpidament les tendències de les passarel·les i convertir-les en peces assequibles a tot el món. Compta amb botigues a tot el món i un valor de mercat d'uns €91.000 milions. Els ingressos d'Inditex de l'exercici tancat el 31 de gener van ascendir a €32.600 milions.

L'empresari, famós per evitar als mitjans de comunicació, continua participant estretament en les decisions de gestió tant en Inditex, on té un escriptori a la planta de Zara Women, com en Pontegadea. És membre dels consells d'administració d'ambdues. La seva filla Marta, de 39 anys i fruit d'un segon matrimoni, és presidenta no executiva d'Inditex. Sandra, la seva filla gran, és la dona més rica d'Espanya gràcies a la seva participació en Inditex.

A pesar que Pontegadea ha augmentat les seves inversions en els últims anys, la major part de la fortuna d'Ortega continua procedint de la seva participació majoritària a Inditex, les accions de la qual han oscil·lat des que van aconseguir un màxim històric en 2017, quan Ortega es va convertir en la segona persona més rica del món. Amb un patrimoni d'uns US$65.000 milions, és la dissetena persona més rica del món, segons l'índex de multimilionaris de Bloomberg.

"No és fàcil a Espanya fer el que ell ha fet quan un no ve d'una família madrilenya tradicional", va dir Del Canto, el bufet d'advocats del qual homònim té una oficina prop de La Corunya, una ciutat costanera i plujosa al nord-oest d'Espanya on Ortega va fundar el seu imperi tèxtil.

La diversificació de Pontegadea

L'enorme creixement de la cartera immobiliària de Pontegadea en l'última dècada i el seu impuls a la diversificació han transformat la petita empresa boutique. Dirigida pel seu conseller delegat, Roberto Cibeira, que es va incorporar a Pontegadea el 2003 procedent de l'empresa auditora Arthur Andersen, compta amb uns 80 empleats, la majoria d'ells en el centre de la Corunya.

La resta del personal de Pontegadea està repartit per tot el món, inclosos els Estats Units i Corea del Sud, i la major part se centra en el sector immobiliari, encara que ara un petit equip s'ocupa dels negocis d'infraestructures i energia. La seu d'Inditex està en Arteixo, als afores de la ciutat.

Al principi, els empleats de Pontegadea havien de buscar possibles operacions activament. Però ara, una quantitat incessant de banquers d'inversió truquen a les seves portes, per a presentar idees i obligant els assessors originals de l'empresa a enfrontar-se a grans bancs d'inversió estatunidencs, segons fonts pròximes.

Com a part de la diversificació, el 2018, Pontegadea va invertir en una companyia d'infraestructura de telecomunicacions. Després van venir un operador de gasoductes, empreses de transmissió elèctrica i centres logístics.

La diversificació no ha estat un camí fàcil. Menys de tres anys després que Pontegadea adquirís el 10% de l'operador de torres de telecomunicacions de Telefónica S.A., la telecompañía i KKR van decidir vendre l'empresa, obligant a Pontegadea a desinvertir també. La family office va duplicar els seus diners, però no li va fer gràcia quedar-se amb un capital afegit que calia invertir, segons dues persones familiaritzades amb l'assumpte. Els responsables de Pontegadea van declinar fer comentaris.

Després, el 2022, va desemborsar uns US$700 milions en centres logístics estatunidencs. Es tractava de la primera inversió de Pontegadea en logística i no va ser molt oportuna, ja que es va produir en el punt àlgid del cicle econòmic del sector, segons dues persones amb coneixement directe. Però es va fer perquè Pontegadea necessitava treballar amb un calendari estricte.

Enguany, l'empresa va intentar adquirir una participació en l'empresa espanyola d'energies renovables Iberdrola S.A., però no va passar de la llista llarga, segons dues persones al cas de l'assumpte. En mancar de personal especialitzat, la seva oferta era massa baixa.

Amb més diners entrant a dolls, els problemes de despesa de Pontegadea possiblement continuaran augmentant, encara que és poc probable que Ortega es queixi, almenys en públic.

"Ortega s'ocupa dels seus assumptes", afirma Del Canto. "Políticament es manté callat".