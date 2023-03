El Govern obligarà les marques de moda a ampliar el seu rang de talles disponibles

"Volem que les dones deixin d'estar en guerra amb el seu cos". Amb aquestes paraules, la consellera de Feminismes i Igualtat, Tània Verge, ha presentat aquest dilluns el pla de la Generalitat contra la pressió estètica que pateixen les dones i que, segons els especialistes, és un factor clau en l'augment dels problemes de salut mental entre les adolescents. Un malestar -i violència invisible- que ja afecta el 15% de nenes entre 8 i 15 anys i que s'eleva al 60% tant entre les dones més joves com també en les majors de 65 anys. Entre les mesures del pla, Verge ha avançat que el Govern està preparant una modificació "imminent" del codi de català de consum per obligar les grans marques de moda a tenir una major oferta de talles, adaptat a la diversitat corporal.

No és casualitat que el pla contra la pressió estètica s'hagi presentat aquest 27 de març. "Ara ja comencen a bombardejar-nos que ens hem d'aprimar amb l''operació bikini'", ha lamentat Verge, qui ha insistit que la insatisfacció amb el propi cos té a veure amb el masclisme i el patriarcat.

Les dades que baralla el Govern són alarmants: el 47% de les adolescents de 12 a 16 anys es vol aprimar (el 41% ha començat una dieta sense control mèdic) i el 27% de les dones adultes deixa de menjar per estar més prima. "El patriarcat cosifica i hipersexualiza les dones: així ens tenen disciplinades i sense lluitar pels nostres drets perquè el nostre valor social és la bellesa, hem de complir amb uns cànons de primesa i joventut eterna", ha llançat Verge.

Sancions

El Pla Contra la Pressió Estètica ha estat elaborat per l'Institut Català de les Dones i presenta més de 60 recomanacions i propostes: des de l'àmbit esportiu, fins al del món de la moda, passant per la televisió, la publicitat o les xarxes socials. El més destacable és que la Generalitat està impulsant una modificació del Codi de Consum de Catalunya pel qual s'obligarà les botigues de roba a oferir més talles. "Les grans multinacionals hauran de tenir una oferta més àmplia i que aquestes siguin equivalents a les dimensions corporals", ha explicat la directora de l'ICD, Meritxell Benedí. Verge ha recordat que aquesta modificació és un projecte en el qual està treballant el Govern, que es presentarà de manera imminent i que no poden donar dades més concretes sobre aquesta mesura. Si que ha avançat que el propi codi inclou sancions per a qui no compleixi la norma.

Pressió estètica

Les mesures del pla també plantegen un acord amb les multinacionals de roba establertes a Catalunya per dissenyar un sistema de patronatge més real a la diversitat de cossos, així com iniciatives de sensibilització en les passarel·les 080 i la Bride Fashion Week. El pla, no obstant això, afecta més sectors. En el camp laboral, per exemple, el Govern es proposa implementar una prova pilot per promoure els currículums cecs (sense foto) en els processos de selecció de personal, perquè no compti l'aspecte físic de l'aspirant. Una altra línia d'acció passa per acabar amb els uniformes discriminatoris per a les dones, com en el cas de la companyia Vueling, i anima a denunciar-ho a l'Oficina per a la No Discriminació de la Generalitat.

En l'àmbit de l'audiovisual i la publicitat, una de les recomanacions pretén que empreses i anuncis avisin dels retocs de les imatges. Una mesura que també es reclama als 'influencers' i "youtubers" a les xarxes socials, en aquest cas perquè adverteixin de l'ús de filtres. No obstant això, són conscients que no tenen capacitat de sanció. El que sí que promouran és que 'influencers' parlin sobre pressió estètica i alimentació saludable a les xarxes socials, i que les campanyes de la Generalitat, així com els productes que financi la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, visibilitzin cossos diversos.

En l'àmbit educatiu, Feminismes es proposa implementar continguts curriculars sobre digitalització i pressió estètica en tots els cursos. Al seu torn, es formarà docents i professors, però també monitors, entrenadors, personal de serveis socials i metges i sanitaris sobre aquesta qüestió perquè puguin detectar i atallar algunes d'aquestes conductes que "suposen un greu risc per a la salut mental i física", segons Verge.