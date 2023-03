Iberdrola ha formalitzat un dels majors contractes de la seva història per valor de 1.300 milions de lliures -uns 1.500 milions d'euros aproximadament- per a la construcció de 95 aerogeneradors de Siemens Gamesa destinats al parc eòlic marí East Anglia Three, el segon més gran del món. Així ho ha comunicat avui el president de la companyia Ignacio Galán en la seva intervenció en el fòrum Aurora en la Universitat d'Oxford. Posteriorment, Galà ha estat rebut a Downing Street pel primer ministre britànic, Rishi Sunak, amb el qual ha tingut ocasió de conversar sobre la situació actual del sector energètic i el compromís de la companyia amb el país.

Les 95 turbines, de 14,7 MW cadascuna, tindran una capacitat combinada de 1.400 MW renovables, suficients per a proveir a 1,3 milions de llars britàniques.

“La grandària i l'ambició d'aquest projecte són una mostra més del compromís d'Iberdrola amb la descarbonització i la seguretat energètica a tot el món, a través de grans infraestructures renovables com el parc eòlic marí East Anglia Three, capaços de generar activitat econòmica a través de tota la seva cadena de proveïdors i generar milers de llocs de treball”, ha assegurat el president d'Iberdrola, Ignacio Galán.

"Això demostra clarament el nostre impuls i determinació per la transició cap a un model energètic net, eficient i autosuficient, capaç de donar resposta als principals reptes actuals”, ha reiterat Galà.

El segon major parc eòlic del món

East Anglia Three s'està construeixen en el sud de la Mar del Nord, a 69 km de Great Yarmouth. El projecte crearà més de 2.300 llocs de treball durant els dos anys que durarà la construcció i més de 100 en les tasques d'explotació i manteniment al llarg de tota la vida útil del parc eòlic.

La filial espanyola ja ha signat contractes per valor de gairebé 70 milions de lliures amb empreses britàniques per a l'East Anglia Three i es calcula que l'empresa invertirà gairebé 2.300 milions d'euros -2.000 milions de lliures- al Regne Unit per a donar suport a la construcció i explotació d'East Anglia durant tota la vida útil del projecte.

Aposta per l'eòlica marina

East Anglia Three se sumarà als sis parcs eòlics marins d'Iberdrola ja operatius o en construcció. El grup ja ha posat en marxa les instal·lacions de West of Duddon Sands (195 MW), en la mar d'Irlanda; Wikinger (350 MW) en aigües alemanyes de la mar Bàltica; e East Anglia ONE.

La companyia té a més actualment en construcció altres tres grans instal·lacions offshore. A França, està avançant la instal·lació del qual serà el seu primera gran parc d'energia eòlica marina en aquest país, Saint-Brieuc, que, amb gairebé 500 MW de capacitat i 2.500 euros d'inversió, generarà energia neta suficient per a satisfer el consum d'electricitat de 835.000 persones, una vegada que entri en operació en 2023.

Als Estats Units, Iberdrola està construint, amb uns 2.500 milions d'euros d'inversió, el que serà el primer parc eòlic a escala comercial del país, Vineyard Wind 1 (806 MW), enfront de les costes de l'estat de Massachusetts. Aquesta instal·lació podrà atendre les necessitats energètiques de més de 400.000 llars i evitarà l'emissió de més d'1,6 milions de tones anuals de CO₂.

A Alemanya, el grup ha començat a aixecar la seva segona gran iniciativa d'eòlica marina al país, després de Wikinger. El parc de 476 MW, denominat Baltic Eagle, podrà cobrir la demanda de 475.000 llars i evitar l'emissió de gairebé un milió de tones de CO₂ a l'atmosfera cada any. La companyia té també previst desenvolupar un tercer projecte marí en aquesta zona: Windanker (300 MW). En conjunt, les tres instal·lacions renovables donaran lloc al major complex eòlic marí de la mar Bàltica, amb una capacitat total instal·lada de 1.100 MW i una inversió conjunta d'aproximadament 3.500 milions d'euros.