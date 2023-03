Les agències de viatges calculen un augment de reserves d'entre un 10 i un 15% per Setmana Santa

Les agències de viatges calculen que les reserves per Setmana Santa augmentaran entre un 10 i un 15% respecte de l'any passat i recuperaran els nivells d'activitat prepandèmia. Segons dades de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (Acave), enguany constaten un creixement de la demanda de viatges a capitals europees, destinacions de costa i ciutats d'arreu de l'Estat. El president de la patronal, Jordi Martí, ha assegurat que el calendari i la meteorologia són factors "propicis per animar les ganes de viatjar". Acave també ha detallat que França i el Regne Unit són els dos països que encapçalen les reserves per visitar l'Estat. També s'espera una pujada "notable" dels turistes procedents dels Estats Units.