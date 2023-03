Ana Obregón acapara tots els titulars d’aquest dimecres per haver sigut mare d’una nena als 68 anys per gestació subrogada. La revista ‘¡Hola!’ no només ha donat la bomba, sinó que ha explicat que el naixement de la petita ha donat a l’actriu un «motiu» per continuar vivint després de la mort del seu fill Aless Lequio el 2020 a causa d’un càncer. Tot això ha generat una infinitat de crítiques, fins i tot del Govern, que denuncia que els ventres de lloguer són una «forma de violència contra les dones». De fet, Espanya considera que aquesta tècnica de reproducció assistida és violència reproductiva i els contractes de gestació per substitució són nuls de ple dret. Per això, la presentadora ha realitzat tot el procés als Estats Units, on la maternitat subrogada és legal. Però, quant costa un ventre de lloguer?

Obregón estaria a Miami des del 16 de març per viure en primera persona el procés de gestació per part de la dona que portava la que ara és la seva filla, explica en exclusiva ‘¡Hola!’. La revista també informa que la petita hauria nascut el 20 de març passat al Memorial Regional Hospital, on la presentadora va ser fotografiada sortint d’allà en cadira de rodes amb la nadó en braços i acompanyada per una infermera en tot moment. Els Estats Units són el país més car El preu d’un procés de gestació subrogada depèn del país de destí que s’elegeixi per realitzar-lo. «Els futurs pares han d’estar preparats financerament abans de començar aquest tractament», precisa l’empresa Gestlife Surrogacy, que presta serveis a Barcelona. Això sí, avança que el cost d’una maternitat subrogada en total oscil·la entre els 50.000 euros i els 200.000 euros. Aquesta agència treballa en diferents països i indica els preus de sortida en cada un d’ells. Als Estats Units, un ventre de lloguer costa «a partir de 120.000 euros». No obstant, la companyia precisa que «el preu pot acabar sent molt més gran, ja que, en cas de tenir complicacions mèdiques, no hi ha una seguretat social en aquest país». Aquesta empresa, com moltes d’altres, també treballa en països europeus on la gestació subrogada és legal. Allà el preu és menor. El cost a Ucraïna és a partir de 43.000 euros, a Geòrgia ascendeix a una suma inicial de 47.200 euros i a Albània costa un mínim de 61.900 euros, un preu similar al de Txèquia (62.900 euros), detalla Gestlife Surrogacy en la seva pàgina web. El preu varia segons la compensació de la gestant El cost d’un procés de maternitat subrogada varia segons la compensació econòmica que rep la mare que presta el seu úter. La mateixa agència admet que «el preu canvia cada tres o quatre mesos, i sempre a l’alça». «Les gestants europees encara estan molt lluny de la compensació que percep una nord-americana. Si has pactat una xifra, i passen diversos mesos fins que comença la gestació subrogada, és possible que en el moment que trobis la gestant, aquesta vulgui una compensació una mica superior», precisa l’empresa a la seva web, on també reitera que «aquest procés és el tractament de reproducció assistida amb més percentatge d’èxit».