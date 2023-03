L'Índex de Preus de Consum (IPC) a l'Estat ha caigut fins al 3,3% al març, segons l'indicador avançat que ha publicat aquest dijous l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta de més de dos punts per sota de la xifra registrada al febrer (6%) i s'explica per la moderació dels preus de l'electricitat i els carburants. Ara bé, cal tenir en compte que es tracta de l'indicador interanual, és a dir, que compara els preus amb el mateix mes de l'any anterior i precisament el març del 2022, arran de l'esclat de la guerra a Ucraïna, l'IPC es va disparar fins al 9,8%. Pel que fa a la variació mensual, en comparació amb el febrer els preus han pujat un 0,4%. La inflació subjacent ha baixat per primer cop des del setembre, fins al 7,5%.

Destaca que l'indicador interanual ha baixat per primera vegada aquest 2023 després de dos mesos consecutius a l'alça -5,9% al gener i 6% al febrer a l'Estat-. De fet, l'IPC interanual s'ha situat al nivell més baix des de l'agost del 2021. L'indicador subjacent -que no té en compte els aliments no elaborats i l'energia- ha caigut una dècima en comparació amb el febrer, fins al 7,5%. Es tracta de la primera baixada des del setembre del 2022. Tot i això, es tracta d'una xifra encara elevada, tenint en compte que el mes passat es va marcar el màxim de la sèrie històrica a l'Estat (7,6%). Per la seva banda, fonts de la Moncloa han destacat el "bon comportament" dels preus de l'electricitat i els carburants. Així mateix, han assegurat que la baixada de la inflació "està afavorint a la competitivitat" de les empreses de l'Estat en un context "complex" a nivell internacional. L'INE publicarà a mitjans d'abril la variació anual definitiva de l'IPC del març. Aleshores també es donaran a conèixer dades per comunitats autònomes. A Catalunya, al gener l'IPC interanual es va situar en el 5,3% i al febrer va repuntar fins al 5,6%.