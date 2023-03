L’ACEB i la UEA, entre les organitzacions empresarials que insten el Govern a més compromís amb el cicle de l’aigua

L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà i la Unió Empresarial de l’Anoia, a més de l’Associació d’Empreses de Ripollet, la Cecot, Cerdanyola Empresarial, CIESC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, Sant Cugat Empresarial i la Unió Empresarial Intersectorial han posat de manifest en una declaració conjunta la seva «preocupació perquè el Govern de la Generalitat hagi tirat endavant un decret llei de sequera sense establir inversions per actuacions d’emergència per fer més resilient l’abastament». Aquest decret, formulat, denuncien, «de forma unilateral pel Govern», se centra, recorden, «en regular les sancions als ajuntaments que incompleixin les dotacions, però no recull ni una sola inversió que millori o reverteixi la situació. El decret proposat, en lloc d’aportar solucions recull sancions», diuen les organitzacions.

Per aquet motiu, els representants empresarials exigeixen al Govern de la Generalitat que «actuï davant l’emergència hídrica, i que ho faci des del diàleg i tenint en compte els diversos agents que li poden aportar coneixement expert». D’aquesta manera, les entitats proposen «un pacte per l’aigua que doni solucions, des de la concertació, a problemes que lluny d’una aproximació política, el que necessiten és coneixement tècnic, amplitud de mires i, sobretot, responsabilitat amb la ciutadania». El manifest conjunt recorda que el context «és d’extrema gravetat i en situacions de crisi com aquesta s’han d’activar inversions d’emergència i començar a treballar en solucions estructurals que redueixin la vulnerabilitat del sistema». Amb tot, les organitzacions insisteixen que «el curtterminisme dominant en l’actuació política ha fet en el passat que un cop plou es paralitzin les inversions que són absolutament indispensables per dotar de robustesa el sistema d’abastament d’aigua a les conques internes de Catalunya. I això no pot tornar a passar».