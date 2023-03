Es posa en marxa el primer obrador compartit d’horta de la Catalunya central

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha inaugurat aquest dijous a la tarda el primer obrador compartit d’horta de la Catalunya central. El nou equipament, que s’ha ubicat a la planta superior del mercat de Puigmercadal, ha de pemetre als pagesos i pageses del territori transformar el producte excedent de les seves explotacions i alhora també planificar nous cultirus dedicats a la transformació, segons s'ha explicat en el transcurs de la inauguració. El projecte, promogut pels Ajuntaments de Manresa, Artés i Navàs i finançat per l’Ajuntament de Manresa, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i la Diputació de Barcelona, ha costat 185.000 euros i està gestionat per la cooperativa L’Obradora, constituïda per una desena de pagesos de la Catalunya central.

A l’acte inaugural han assistit, a més de la consellera, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; el regidor de Ciutat Verda; Pol Huguet; el gerent d’ARCA, Albert Puigvert; Valentí Junyent, diputat d’Espais Naturals de la Diputació; i productors i tècnics vinculats al projecte. En nom del consell rector de l’Obradora ha intervingut Pere Calafell, que ha destacat la «dificultat» de tirar endavant un projecte que es va posar en marxa fa dos anys i que Calafell considera que hauria de replicar-se «a cada comarca». Aloy ha destacat el gra de sorra contra l’emergència climàtica que aporta l’obrador, i ha convidat la ciutadania a consumir productes locals. També ha posat en valor les 500 hectàrees d’horta de què disposa Manresa, i el fet que hagi estat a la ciutat que s’hagi posat en marxa el primer projecte d’obrador. Per la seva banda, la consellera Jordà ha qualificat la inauguració d’«emocionant», perquè beneficia els productors que són «extremadament imprescindibles», també perquè col·laboren en la «cohesió territorial». Jordà ha lloat que l’obrador «fa més competitiu el productor local», i ha insistit que només «amb cooperació» es pot afrontar la crisi climàtica. L’obrador ocupa 154 metres quadrats de superfície i compta amb equipament divers per transformar productes vegetals en brous, conserves o aliments processats a punt per al consum, com una cuina industrial, maquinària per abatre temperatura i homogeneïtzar el producte, una autoclau per esterilitzar les conserves o una cambra freda on tallar vegetals. L’obrador ha de permetre als cooperativistes transformar el seu producte (que el comercialitzaran amb la marca L’Obradora) i també serà accessible a persones externes a la cooperativa, que o bé podran utilitzar les instal·lacions amb un lloguer per hores o podran contractar els serves de transformació alimentària de la cooperativa, entre d’altres fórmules d’ús del nou obrador.