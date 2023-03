El nombre d’startups a la Catalunya central creix el 21% durant el 2022

La Catalunya Central comptava el 2022 amb 46 startups, un 21% més que l’any anterior i la xifra més alta de la sèrie històrica segons dades de l’agència governamental Acció. Aquestes empreses emergents generen 310 llocs de treball (un 21% més que el 2021) i es dediquen principalment als sectors dels serveis empresarials, la salut, l’alimentació, l’e-commerce, i les TIC i el mòbil.

Així ho ha donat a conèixer aquest divendres al matí davant d’un centenar d’empreses el secretari d’Empresa i Competitivitat i conseller delegat d’Acció, Albert Castellanos i Maduell, en el marc l’acte Acció On. Fem avui l’empresa del demà’, celebrat al Palau firal de Manresa per presentar al teixit empresarial local els principals ajuts i serveis de l’agència per a aquest 2023. La jornada també ha comptat amb la participació de la delegada territorial del Govern de la Generalitat la Catalunya Central, Montse Barniol Carcasona, i les empreses Casa Mas, Condals Group i Montana Colors.

Durant la seva intervenció, Castellanos ha subratllat que la Catalunya Central «és un dels grans motors industrials de Catalunya, compta amb una economia diversificada i un teixit empresarial internacionalitzat, fortament innovador i amb molta capacitat de transformació, motiu pel qual tindrà un paper fonamental per a la reindustrialització de tot el país». També ha posat en valor el dinamisme del sector exterior de la Catalunya Central. Així, ha explicat que a la Catalunya central hi ha 2.241 empreses exportadores, un 23,7% més que l’any 2019, l’últim any en què es van publicar les dades abans de la pandèmia. Les exportacions amb origen a la Catalunya Central es dirigeixen principalment a França, Alemanya, Itàlia i Portugal, mentre que els sectors amb més presència internacional són els de l’alimentació, la transformació de metall i altres materials, l’automoció, la maquinària i béns d’equip, i el tèxtil i la moda.

En el marc de la jornada Castellanos ha avançat que el Govern destinarà enguany 200 milions d’euros en ajuts, serveis i programes a la indústria i la competitivitat de les empreses, un 22% més que l’any 2022. També ha anunciat que enguany s’activen 5 noves línies d’ajut amb un pressupost de 13 milions d’euros per impulsar nous projectes d’innovació tecnològica per part d’empreses catalanes, la promoció internacional, l’obertura de filials a l’estranger, el creixement de startups deeptech i l’accés als fons europeus de l’Horizon Europe.