El sector del turisme rural a Comarques Centrals fregarà la plena ocupació per Setmana Santa. Bona part de les comarques se situen entorn del 90% de mitjana, excepte l'Alta Anoia que ja té el cartell de complet el cap de setmana de Pasqua. On també confien acostar-se a la plena ocupació amb l'ajuda de les reserves d'última hora és al Solsonès i al Berguedà. Actualment tenen una mitjana del 90% i el 85%, respectivament. "És una mica per sota del que és habitual però veiem també que cada cop hi ha més tendència d'última hora i confiem que amb els dies que queden arribem a gairebé el 100%", afirma el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños. A Montserrat els nivells d'ocupació ja són com els d'abans de la pandèmia.

Pel que fa al perfil de visitants, a l'Alta Anoia la majoria són catalans si bé també hi ha un percentatge de turisme anglès, francès i espanyol que no supera el 10% del total. Al Solsonès, vuit de cada deu reserves són per 4 nits de mitjana mentre que la resta són per 3 nits.

En altres punts com a Osona, Setmana Santa és sinònim de bona ocupació atès que la capital acull esdeveniments multitudinaris com el Mercat del Ram -aplega 100.000 visitants- i el Festival de Músiques Religioses. Segons el president del Gremi d'Hostaleria, Antoni Dinarès, "som una comarca d'Interior, els hotels són petits i amb esdeveniments com aquests queden plens". Amb una ocupació d'un 90% de mitjana, també confien amb les reserves d'última hora per acabar d'omplir les vacants. "Estem contents i la restauració també perquè treballaran", afirma. El perfil del visitant és sobretot familiar procedent de Catalunya i, amb menor nombre, de la resta de l'Estat i França.

Montserrat recupera els nivells prepandèmia

Montserrat és un dels punts turístics per excel·lència per aquestes dates. Aquest any la destinació ha vist com recuperava els nivells d'ocupació d'abans de la pandèmia. A l'hostal Abat Cisneros, el pic de reserves s'espera les nits de divendres a dissabte, amb un 90% mentre que des de diumenge de Rams fins al Dijous Sant es queden en un 50%. I a les Cel·les d'Abat Marcet la situació és molt similar, amb les nits de divendres a dissabte al 90% i la resta de dies a un 60% d'ocupació.

Des de l'Abadia subratllen que les restriccions d'accés al massís per l'alt risc d'incendi no afectaran l'activitat ni els actes litúrgics d'aquests dies, ja que es pot accedir sense problemes al recinte. Des que el Govern ha anunciat el tancament del parc natural des d'aquest cap de setmana, no han rebut cancel·lacions de reserves.

Les zones de muntanya rondaran el 90% d'ocupació

La poca neu de les últimes setmanes a les estacions d'esquí del Pirineu no impedirà que aquesta Setmana Santa les zones de muntanya assoleixin una ocupació de fins al 90%, segons els càlculs del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Coincidint amb el final de temporada, la Cerdanya i el Ripollès esperen una ocupació una mica menor, del 80% a partir del Divendres Sant, d'acord amb les previsions de la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida espera una ocupació turística del 90% a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran durant la Setmana Santa. Majoritàriament es focalitzarà a la zona del Pirineu de Dijous Sant a Dilluns de Pasqua on es preveu que es puguin combinar les activitats relacionades amb els esports d'aventura, però també rematar la temporada d'esquí a les estacions que encara estan obertes malgrat les elevades temperatures dels darrers dies i les poques precipitacions. Són Baqueira Beret, Boí Taüll, i Port Ainé que compten amb gruixos de neu de qualitat dura primavera. Espot Esquí ha intentat arribar a la Setmana Santa però finalment, la calor i la falta de neu n'ha anticipat el tancament divendres.

Malgrat tot, les previsions meterològiques apunten a la possibilitat que diumenge caiguin algunes nevades a partir de la cota situada entre els 1.000 i 1.200 metres i que podrien permetre acumular alguns centímetres de neu nova.

L'oferta d'allotjament per aquests dies serà d'unes 77.000 places, distribuïdes entre les 55.000 unitats de turisme reglat entre hotels, càmpings, cases rurals, albergs i refugis, a les quals s'han de sumar altres 22.000 places d'apartaments. També per aquestes dates es preveu que la major part de les segones residències de la demarcació, però principalment les del Pirineu, tinguin també un nivell d'ocupació alt, la qual cosa influirà igualment en el consum, en l'increment de la despesa a les zones turístiques i en la contractació de serveis de turisme actiu, esquí i activitats diverses al conjunt del territori.

Hotels i càmpings de Barcelona auguren una ocupació a l'alça

Els hotelers de l'entorn de Barcelona auguren una Setmana Santa d'ocupació gairebé plena, en la qual reconeixen que dependrà de si la meteorologia es manté com fins ara. A la zona del Maresme estimen que l'ocupació podria rondar el 85%. "Aquestes dades suposarien un bon inici de temporada", assegura el president del Gremi d'Hostaleria del Maresme,Jordi Noguera. Mentre que a Castelldefels se situarà en el 80%, a Sitges es preveu fregar el ple absolut entre Divendres Sant i Dilluns de Pasqua.

El president del Gremi d’Hostaleria de Sitges, Oskar Stöber, destaca, però, el greuge que suposa equilibrar els ingressos amb unes despeses que s’han disparat un 30% de mitjana. En un context en què s’han recuperat les tarifes prepandèmia, els allotjaments i restaurants han aplicat part de l’augment de l’IPC, "però la repercussió no arriba a eixugar l’increment de costos perquè, sinó, la gent no ho podria assumir".

Pel que fa als càmpings, les expectatives se situen molt per sobre que l’any anterior, amb una mitjana global d'ocupació que podria fregar el 85%. El sector confia arrodonir les bones expectatives amb reserves d’última hora, on la meteorologia serà determinant, sobretot a la costa.

Alta presència de turistes catalans i estrangers a la demarcació de Girona

A la demarcació de Girona, el sector turístic preveu una bona Setmana Santa amb ocupacions que es mouen entre el 85% i el 90% els dies festius i el 60% i 65% la resta de setmana. Les zones litorals del Baix Empordà i la Selva és on es concentraran més visitants en els hotels (que fregaran el 95% d’ocupació els festius), així com també la Garrotxa i la Selva interior. Per contra, en la zona de muntanya, hi haurà entre un 40% i un 45% d’ocupació entre setmana i un 80% entre el Divendres Sant i el Dilluns de Pasqua. Al Pirineu gironí, l'estació de Vallter ja ha tancat el domini esquiable per la manca de neu però obrirà les instal·lacions per a ús turístic.

L’estada mitjana dels visitants serà d’entre dos i tres dies i majoritàriament hi haurà turistes catalans, de mitjana edat i públic familiar.

El sector turístic gironí també posa de manifest el bon comportament del visitant estranger al llarg del mes d’abril. De fet, pràcticament la meitat dels visitants en càmpings i apartaments turístics de la demarcació seran de fora. Pels empresaris, aquestes bones xifres suposen la recuperació del turista sènior que ja hi havia abans de la pandèmia. Es tracta d’un mercat que aprofita la temporada baixa per venir a passar entre una setmana i deu dies i que, segons el sector, ajuda a tenir activitat més enllà “dels dos bons caps de setmana” que representa la Setmana Santa.

Optimisme a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre

Bones expectatives del sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre davant de la primera campanya de Setmana Santa posterior a la pandèmia. Els empresaris agrupats en la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT), esperen assolir una ocupació del 80%, una xifra lleugerament superior a la del mateix període de 2019 i que suposa, per a l'entitat, un retorn "total" a la normalitat. La destinació rebrà principalment visitants de proximitat i del sud de França, que complementaran el turisme esportiu i familiar.

"Estem contents perquè preveiem una alta ocupació, si la climatologia ens acompanya", ha manifestat la presidenta de la FEHT, Berta Cabré. La majoria dels establiments de la demarcació de Tarragona estan oberts aquesta Setmana Santa. De fet, hi ha un 25% més d'aquests establiments oberts respecte a l'any 2019, abans de la pandèmia. En aquest sentit, segons reconeix el director de l'hotel Sol Cambrils, Gustavo Cabedo, l'afluència de grups de visitants -per oci, competicions esportives o negocis- ajuda de forma notable a desestacionalitzar l'activitat a la Costa Daurada.

A les Terres de l'Ebre, la xifra d'ocupació prevista per les cases rurals del Delta se situa en un percentatge similar del 80%, si bé les reserves d'última hora poden fer-lo enfilar cap al 90%. Serà, però, durant només en el període que va entre els pròxims dijous i dilluns. La primera cap de la setmana, segons calcula l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre (Aturebre), es quedarà en un exigu 10%.

A més, segons destaca el president de l'entitat, Juanjo Bel, els allotjaments veuen com cada cop s'accentua la tendència de reduir de quatre a tres el nombre de pernoctacions durant el cap de setmana llarg. A la Terra Alta, la previsió dels allotjaments és també similar -entre el 80% i el 90%- els dies del segon cap de setmana, entre dijous i dilluns, recuperant també els nivells previs a la pandèmia.