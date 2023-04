CaixaBank destina 185 milions d'euros a finançar empreses de la Catalunya Central durant el 2022

CaixaBank va concedir el 2022 un total de 185 milions d'euros a les empreses de la Catalunya Central, segons les dades que ha donat a conèixer la mateixa entitat bancària. La xifra suposa un creixement del 47% respecte a l'exercici anterior i correspon a un total de 415 operacions.

Aquest volum de crèdit, dirigit a petites, mitjanes i grans empreses de la comunitat, s'ha destinat, principalment, explica CaixaBank, a injectar liquiditat i a finançar inversions per al creixement dels negocis. CaixaBank recorda que ofereix a les empreses, a més, diverses línies de finançament especialitzat, com el factoring, el confirming o el rènting, "per garantir tant les necessitats de circulant de les empreses com les inversions a llarg termini".

Josep Mª Gonzalez, director territorial de CaixaBank a Catalunya, ha destacat en una nota feta pública per l'entitat “el paper fonamental de les empreses a l'ecosistema econòmic i l'enorme efecte tracció que exerceixen, que és clau per al desenvolupament de les societats”. "CaixaBank té plena confiança en el teixit empresarial local i estem orgullosos d'acompanyar-los en el seu camí i ajudar-los a créixer, no només amb suport financer, sinó també amb assessorament d'alta qualitat", ha sostingut.

CaixaBank té a disposició de les empreses de la Catalunya Central tres centres i oficines especialitzats per donar resposta, exclusivament, a les necessitats de les empreses. En aquests espais treballen una quarentena d'experts en la gestió integral de les empreses, "tot oferint una proposta de valor única i diferenciada", asseguren fonts de l'entitat.