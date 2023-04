Ha sigut el millor any de la seva vida, però la intenció és que això només sigui el principi. Vicio, l’empresa fundada pel manresà Aleix Puig (guanyador de 'Masterchef 7) i l’emprenedor Oriol de Pablo, va obrir 14 establiments el 2022, ha multiplicat per cinc el seu volum d’ingressos fins a arribar a una facturació de gairebé 20 milions d’euros i ha aconseguit fer rendible el seu negoci. Ara, acaba de tancar una ronda de finançament de 17 milions d’euros que els associa amb Leo Messi, entre d’altres.

L’operació l’ha liderat el fons de capital de risc Iris Ventures, que, en paraules de la seva fundadora, Montse Suárez, ha trobat en Vicio una empresa amb «visió de revolucionar el mercat espanyol del ‘fast food’ amb un concepte innovador, apostant per un producte de primera qualitat, la digitalització del servei i el poder de la marca». La companyia té avui dia 15 hamburgueseries obertes, però el 90% de la seva activitat reposa en l’entrega a domicili, que és el seu segell des del principi.

També Griezman

Aquests 17 milions d’euros també provenen de les societats de Barlon Capital gestionades per Javier Rubió i que compten entre els seus accionistes amb els futbolistes Leo Messi i Antoine Griezman, a partir d’ara, també accionistes de la companyia.

«Hem fet un salt molt gran aquest any i ara tanquem una potent ronda per pujar l’esglaó següent: convertir-nos en una companyia de 40 milions, després en una de 80-100 i després en una de 150 milions en tres anys», perfila Puig, que destinarà els diners a créixer en restaurants (primer a Saragossa i a continuació a dues ciutats d’Andalusia encara no revelades), al màrqueting i a contractar gent.

"Volem ser el McDonald’s de les noves generacions" Aleix Puig - fundador de Vicio

A les seves oficines treballen ara 55 persones i l’objectiu és ser 90 a final d’any. De la mateixa manera, en total són 430 i el rumb està posat a començar l’any que ve havent doblat aquesta xifra. «Vicio és ‘delivery’ i ho serà sempre, perquè aquest és el nostre motor, el que passa és que pivotem perquè volem més gent als restaurants, establiments més experiencials... volem ser el McDonald’s de les noves generacions», apunta l’emprenedor.

Sobreviure o créixer?

El mèrit col·lateral de la ronda és haver-la aixecat en un moment en què el capital de risc és molt més conservador amb les seves inversions que fa només un any. Però entre els fundadors de Vicio, que ja no tenen la major part del capital, això no preocupa gens. «La pregunta és: necessites els diners per sobreviure o per créixer?», planteja Puig, que s’identifica sense dubtar en el segon grup.

«Nosaltres anem tenint una base sostenible: tenim uns ingressos, un cost de producte, un cost de personal, i, després, un marge que està bé, perquè no venem per sota del que ens costa», aprofundeix el cofundador de la companyia. «Si vull que Rosalía ens faci un parell d’anuncis a l’any, em menjo marge; si vull fitxar perfils potents, em menjo marge, però aquest marge va vinculat al creixement que jo vulgui», conclou.