Moià avança cap a la transició energètica. El municipi preveu construir una planta de biogàs amb capacitat per produir 9MW que distribuirà energia elèctrica i calor a tots els equipaments municipals. A més, també subministrarà energia per fer funcionar l'enllumenat públic de tot el municipi i als pous i bombes d'impulsió de la companyia d'aigües municipal. L'energia produïda per la planta de biogàs també ha de permetre canviar tota la flota de vehicles municipals per elèctrics i alimentar tots els carregadors de vehicles elèctrics públics del poble. El projecte té un cost aproximat de 6,4 MEUR i ha accedit a una subvenció del 80% provinent de fons europeus. Es preveu que la planta estigui en marxa a finals del 2025.

L'Ajuntament ha explicat que el consum de tots els serveis i l'energia que necessita la planta per funcionar representarà el 80% de la producció. El 20% restant servirà per subministrar a la població i les indústries del municipi a través d'una Comunitat Energètica Local. El consistori veu la planta de biogàs com una oportunitat que ha de permetre impulsar l'economia local i comarcal, ja que la planta s'alimentarà de purins, els fangs de les depuradores – tant municipal com privades-, els residus de les indústries alimentàries i la fracció orgànica municipal. D'aquesta manera, es preveu donar sortida a uns residus cars de gestionar. Del procés de la planta també s'obtindrà un producte que es pot convertir en un fertilitzant per a l'agricultura. A finals de la setmana passada, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, va presentar el pla del departament en matèria de biogàs amb un horitzó fins el 2030. De la cinquantena de plantes que actualment hi ha a Catalunya, Acció Climàtica preveu passar al triple, arribant a generar 1,1 TWh/any.