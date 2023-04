Una de cada quatre entitats del tercer sector està en perill per l'augment de costos

Una de cada quatre entitats del Tercer Sector Social veu perillar la seva viabilitat econòmica a causa de l'increment extraordinari dels costos dels subministraments dels darrers mesos, per la qual cosa han reclamat un pla de mesures al Govern per a assegurar-ne la continuïtat. Segons dades de La Confederació, la patronal de les entitats no lucratives que presten serveis socials i d'atenció a les persones a Catalunya i que agrupa unes 1.200 organitzacions, el Tercer Sector Social ha suportat un sobrecost de 281,5 milions d'euros a causa de l'augment de preus dels subministraments energètics i els aliments. Davant d'aquesta situació, La Confederació i la Taula del Tercer Sector han reclamat al Govern un pla de mesures extraordinàries per assegurar la continuïtat i la qualitat de l'atenció a les persones i la sostenibilitat de les entitats socials.

Les despeses d'electricitat del 2022 han augmentat un 65,66% respecte l'any anterior; les de gas, un 60,38%, i les d'alimentació, un 17,99%, i si se sumen les despeses de llum, gas i alimentació, l'increment mitjà ha estat del 31,21%. A més, el 70% de les entitats socials ha tingut altres conceptes de despesa que s'han incrementat de manera extraordinària, especialment el combustible, els lloguers, la neteja i el manteniment.

El 92% de les entitats ha hagut de prendre alguna mesura per contenir aquests sobrecostos derivats de la inflació i en un 63,1% dels casos han optat per reduir l'ús de l'aire condicionat o la calefacció, que "no han servit en cap cas per evitar l'impacte econòmic", ha estimat La Confederació.

Pel que fa al tancament econòmic de l'exercici del 2022, un 37% de les entitats preveu tancar en negatiu i, d'aquestes, el 79% consideren que l'augment de costos ha influït en aquest resultat.

La conseqüència directa d'aquesta situació és que una de cada quatre organitzacions socials veu perillar-ne la viabilitat econòmica i un 5% es veuen o es veuran obligades a tancar serveis i reduir l'atenció a les persones si no s'impulsen mesures de compensació.

Per revertir aquesta situació, la patronal i la Taula del Tercer Sector Social propugnen l´impuls d´un pla de mesures urgent a Catalunya "que permeti assegurar la continuïtat de l´atenció a les persones i la sostenibilitat de les entitats socials". En concret, es demana la creació d'un fons extraordinari de recursos econòmics que compensi els sobrecostos suportats per les entitats socials, encara que no s'estableix una xifra mínima o aproximada.

També han exigit mesures de compensació de sobrecostos "equitatives", adreçades al conjunt de la xarxa pública d'atenció social, independentment de qui la gestioni, ja sigui l'administració pública directament o una entitat. Línies d'ajudes específiques per accelerar reformes estructurals i de transició energètica i la implantació d'un sistema de revisió anual de preus dels serveis són d'altres peticions del sector per superar l'actual situació de crisi de les entitats, ja molt afectades per la covid i, abans, per la crisi econòmica del 2008.

A Catalunya hi ha unes 3.000 entitats socials, com ara associacions, fundacions, cooperatives, empreses d'inserció, centres especials de treball i entitats singulars que gestionen serveis socials, de suport i acompanyament a persones en situació o risc d'exclusió. Aquestes entitats formen una xarxa que acompanya 1.500.000 persones vulnerables a tot Catalunya, segons les dades que gestiona la Taula.