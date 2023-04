Més del 70% de les empreses del territori sol·licita ajuts públics

Mentre l’atur continua la seva rebaixa a les comarques centrals, el sector empresarial manté, malgrat l’increment de costos, la seva dinàmica de creixement després de l’impasse provocat per la pandèmia i les seves conseqüències en el transport i els subministraments. En aquest sentit, els ajuts de les diferents administracions són una pota decisiva en les palanques de finançament de les empreses. Una enquesta de Pimec a empreses de la Catalunya central revela que el 71,4% ha demanat ajuts recentment per afrontar els seus projectes. Aquest percentatge és més elevat que al conjunt català, on és del 55,2%.

Segons l’enquesta, les empreses que no els han sol·licitat és majoritàriament pel desconeixement dels ajuts disponibles (57,1%), mentre que la feixugessa administrativa, la incertesa sobre la data de cobrament de l’ajut, la manca de personal especialitzat per fer les gestions o uns requisits difícils d’assumir són altres motius que frenen la sol·licitud. En l’enquesta de Pimec es posa de manifest que la majoria d eles empreses que demanen ajudes (62,9%) ho fan a la Generalitat, i el 48,6% ho fan a la UE. Els fons Next Generation, una gran font de finançament per a projectes empresarials, són, amb tot, poc coneguts entre els empresaris enquestat, ja que una de cada cinc empreses desconeix si l’ajut rebut per a la seva empresa prové d’aquesta procedència. Quant als objectius dels fons demanats, bona part, el 62,9%, diu haver-los sol·licitat en relació a l’anomenat kit digital, una iniciativa del Govern d’Espanya amb fons europeus orientada a pimes i autònoms que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals per aconseguir un avanç significatiu en aquesta qüestió. Pràcticament el 43% ha demanat ajudes en relació a l’autoconsum energètic (majoritàriament, plaques fotovoltaiques), un percentatge que gairebé dobla el de les empreses al conjunt català. Segons l’enquesta, la digitalització del negoci és la gran prioritat empresarial, seguida de l’autoconsum energètic, l’eficiència i l’estalvi energètics, la innovació de producte, la innovació de procés, la formació i capacitació dels treballadors i els programes d’economia circular. L’enquesta també revela que la majoria considera que les grans beneficiàries dels Next Generation són les grans empreses (71,4%). Només el 4,1% té la idea que les ajudes són per a les pimes.