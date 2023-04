El Bages redueix l'atur a un ritme mes ràpid que la mitjana de Catalunya

Les comarques centrals van tancar el mes de març amb un total de 24.170 persones registrades a les oficines de Treball, el que suposa el 0,78% menys que un mes abans i el 6,55% menys que un any enrere. Aquest és el quart mes consecutiu que el percentatge de reducció de l’atur registrat és més elevat a la Catalunya central que al conjunt del país, on la retallada el mes passat respecte el març del 2022 va ser del -6,24%. En termes intermensuals, però, l’atur va caure més a Catalunya (-0,85%) que a les comarques interiors (-0,78%).

Per comarques, el nombre de persones registrades sense feina va caure a totes les de la regió central, respecte del mes de febrer, excepte a l’Anoia, on va créixer el 0,7%, i al Moianès, on ho va fer el 0,18%. A la resta, els descensos van ser des de mínims, com a l’Alt Urgell (-0,14%) o al Berguedà (-0,3%), fins a molt notables, com a la Cerdanya (-6,11%) i al Solsonès (-3,21%). Al Bages, la reducció va ser també molt superior a la mitjana nacional, amb un -1,63%, mentre que al Baix Llobregat va ser de prop d’un punt (-0,91%).

En relació a l’any anterior, la retallada de l’atur es va situar per sobre de la mitjana catalana en quatre comarques: la Cerdanya (-11,34%), el Berguedà (-9,73%), empeses per l’activitat turística de la Setmana Santa, i també en dues comarques amb més pes industrial, com el Baix Llobregat (-7,79%) i el Bages (-7,27%). A l’Alt Urgell (-3,84%), l’Anoia (-4,83%) i el Solsonès (-2,79%), la reducció va ser inferior a la mitjana nacional. L’atur només va créxier en termes interanuals al Moianès (3,19%).

Respecte de l’any passat, el nombre d’aturats al conjunt de la regió central s’ha reduït de 694 persones, mentre que respecte del mes de febrer s’ha incrementat de 189. En qualsevol cas, la xifra absoluta de persones registrades a Treball és ja molt inferior a la de fa tres lustres, just en l’inici de la crisi financera i immobiliària.

Les dades als municipis

Per municipis, l’atur s’ha reduït a bona part dels de més de 1.000 habitants del territori respecte del mes de febrer. Destaquen les retallades a Alp (-15,22%), a Cercs (-13,43%) i a Bellver de Cerdanya (-7,55%). L’atur també va caure en municipis com Santpedor (-5,45%), Sant Fruitós (-4,93%), Puigcerdà (-3,35%), Súria (-2,68%), Sant Joan de Vilatorrada (-2,51%), Artés (-2,40%) i Olesa de Montserrat (-2,36%), i, en menor mesura, en capitals de comarca del territori com Martorell (-2,34%), Solsona (-2,08%), Manresa (-1,04%), la Seu d’Urgell -0,74%) i Igualada (-0,46%). En canvi, va experimentar un lleuger increment a Berga (0,12%) i de forma més significativa a Moià (1,76%).

En contrapunt, l’atur es va incrementar respecte del febrer de forma molt intensa a Llívia (8,33%), Cardona (6,86%), Oliana (5,71%), Puig-reig (4,68%) o Esparreguera (3,77%). També va augmentar a Navàs (1,39%), Gironella (1,10%) o Sallent (0,37%), mentre que a Sant Vicenç de Castellet i Bagà el balanç respecte del febrer va ser zero.

Les dades a Catalunya

Catalunya va tancar el març amb les millors dades d’atur en aquest mes dels darrers 15 anys i amb dos anys de creixement interanual dels afiliats a la Seguretat Social.

Les dades registrades a les oficines del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) apunten que l’atur va baixar a 2.987 persones a Catalunya el mes de març, fins a situar en 348.301 el nombre d’aturats, mentre que, a l’últim any, la desocupació va baixar en 23.185 aturats, un 6,24 %.

Creix l’afiliació

L’afiliació a la Seguretat Social va augmentar en 33.358 persones fins arribar als 3.637.104 a finals de març, cosa que significa un 3% més que fa un any, de manera que «portem dos anys de creixement interanual de l’afiliació», va dir ahir el secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, que considera aquestes dades «molt positives». Així, Catalunya continua sent la comunitat autònoma amb més treballadors, seguida de Madrid, Andalusia, el País Valencià i Galícia, segons les dades del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Vinaixa va destacar que les dades de l’atur solen ser positives el mes de març i que, en aquesta ocasió, estem davant del millor mes de març dels últims 15 anys, cosa que, juntament amb les dades d’afiliació a la Seguretat Social, posa de manifest la «resiliència» del mercat de treball català.