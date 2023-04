Omplir el dipòsit de gasolina per aquesta Setmana Santa és un 2,5% més car que l'any passat, segons les dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea. De mitjana el litre de gasolina a l'Estat costa 1,63 euros el litre, mentre que durant les vacances de l'any passat -que van ser una mica més endavant, entre el 10 i el 17 d'abril- va marcar 1,59 euros el litre, tenint en compte que aleshores s'aplicava un descompte de 20 cèntims el litre. Així doncs, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres enguany costa 89,7 euros, mentre que fa un any costava 87,5 euros. En canvi, en el cas del dièsel el preu ha baixat un 5,3%. En ambdós casos els preus es troben lluny dels màxims de les vacances d'estiu, quan es van superar els dos euros el litre.

En concret, enguany el dièsel costa 1,529 euros el litre, mentre que durant les vacances de Setmana Santa de l'any passat s'enfilava fins a 1,613 euros (1,813 sense tenir en compte el descompte que aplicava el govern espanyol). Per tant, omplir un dipòsit de 55 litres aquest any costa al voltant dels 84 euros, mentre que fa un any valia 88,7 euros.

El descompte de 20 cèntims el litre de carburant el va començar a aplicar el govern espanyol per combatre l'escalada de preu que van registrar els combustibles arran de la guerra a Ucraïna. L'ajuda, però, no va evitar que durant l'estiu els preus toquessin sostre i s'enfilessin fins a més de dos euros el litre. La bonificació global es va eliminar per aquest 2023 i l'executiu de Pedro Sánchez ho va justificar per la "baixada de preu" que havien registrat els carburants. Fins al passat 31 de març el transport professional encara mantenia una rebaixa de 10 cèntims el litre.

El Butlletí Petrolier de la Unió Europea calcula els preus a partir de les dades de més d'11.400 estacions de servei de tot l'Estat.