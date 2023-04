Com passa cada any per aquestes dates, milions de contribuents s'enfronten a un tràmit que, malgrat fer-lo primavera rere primavera, a molts se'ls continua ennuegant: la declaració de la renda. La campanya de la Renda 2022/2023 comença el pròxim 11 d'abril amb l'obertura del termini per a la presentació de la declaració a través d'Internet. L'Agència Tributària posa a la disposició dels usuaris el seu portal web o l'aplicació per a telèfons mòbils i tauletes per a realitzar el procediment.

Des que la pandèmia del coronavirus va arribar les nostres vides, aquesta via telemàtica s'ha convertit en la primera opció per a moltes persones que s'estalvien així desplaçaments a les oficines i el realitzen l'IRPF des dels seus domicilis.

Dates de la declaració de la Renda 2023

Els terminis per presentar la declaració de la Renda es van obrint en diferents dates depenent el mètode que utilitzem. És important conèixer bé les dates especialment d'inici o finalització perquè no se'ns en passi cap per alt i que això ens suposi algun problema amb l'Agència Tributària. Aquestes són les dates clau que hem de tenir al cap:

Del dimarts 11 d'abril fins al 30 de juny de 2023 s'obre el termini per a la presentació per Internet de les declaracions de Renda i Patrimoni 2022.

s'obre el termini per a la presentació per Internet de les declaracions de Renda i Patrimoni 2022. Dl divendres 5 de maig fins al 30 de juny de 2023 , l'Agència Tributària pot confeccionar la teva declaració de Renda 2022 per telèfon amb cita prèvia, gràcies al Pla 'El truquem' (sol·licitud de cita des del 3 de maig fins al 29 de juny).

, l'Agència Tributària pot confeccionar la teva declaració de Renda 2022 per telèfon amb cita prèvia, gràcies al Pla 'El truquem' (sol·licitud de cita des del 3 de maig fins al 29 de juny). Del dijous 1 de juny fins al 30 de juny de 2023, l'AEAT pot confeccionar la teva declaració de Renda 2022 presencialment a les seves oficines (sol·licitud de cita des del 25 de maig fins al 29 de juny).

Per a ser atès per l'Agència Tributària tant per telèfon com presencialment, pots concertar una cita, per Internet o anomenat als següents números de telèfon: 91 535 73 26 / 901 12 12 24 o 91 553 00 71 / 901 22 33 44.

A la mateixa web de l'Agència Tributària s'ofereixen unes instruccions per a la realització de la declaració per via telemàtica, però es pot resumir en els següents passos:

Accedir a l'esborrany

Per a començar, has de tenir presents algunes dades necessàries per a accedir a l'esborrany i identificar-te en la pàgina de l'Agència Tributària. Hi ha diferents mètodes per a això.

DNI electrònic o un altre certificat digital. Per a això, és necessari triar l'opció ‘Amb certificat electrònic d'identificació o DNI electrònic’ i introduir el document corresponent.

o un altre certificat digital. Per a això, és necessari triar l'opció ‘Amb certificat electrònic d'identificació o DNI electrònic’ i introduir el document corresponent. És necessari estar registrat en el sistema Cl@ve . En aquest cas cal posseir el pin que t'envien per SMS o a través de l'app de Cl@ave Pin. Aquest codi dura només 10 minuts.

. En aquest cas cal posseir el pin que t'envien per SMS o a través de l'app de Cl@ave Pin. Aquest codi dura només 10 minuts. Número de referència de la declaració de la Renda de l'any anterior . Aquesta és l'opció més senzilla, no obstant això, només ho podran utilitzar els contribuents que van realitzar el seu exercici fiscal l'any anterior, fixant-se en la casella 0505. Aquesta opció no està disponible per a les persones que realitzin la declaració de la renda per primera vegada.

. Aquesta és l'opció més senzilla, no obstant això, només ho podran utilitzar els contribuents que van realitzar el seu exercici fiscal l'any anterior, fixant-se en la casella 0505. Aquesta opció no està disponible per a les persones que realitzin la declaració de la renda per primera vegada. IBAN d'un compte bancari de la qual el contribuent és titular. Aquesta opció també és possible quan selecciones el número de referència.

Has de fer 'clic' a Esborrany/Declaració (Renda web) i introduir dades personals com l'estat civil, el sexe, la comunitat on vius, adreça fiscal, dades sobre fills o persones dependents, etc.

Una vegada tinguis tot completat, podràs fer una revisió de totes les dades, canviar-los si és necessari i afegir algunes situacions per a les deduccions pertinents.

Presentar la declaració per internet

Realitzar la Declaració de la Renda a través d'internet pel nostre compte no és molt complicat.

En primer lloc, has d'accedir a l'Agència Tributària amb un dels mètodes explicats amb anterioritat.

Accedeix a l'esborrany fent clic en Esborrador/Declaració (Renda web). Modifica i actualitza les dades que així ho requereixin. Quan tinguis tot afegit, accepta i podràs veure l'esborrany. Aquí t'apareixerà el resum de tots els ingressos, dades i deduccions. Revisa amb calma totes les dades. És possible que Hisenda et reclami si comets algun error. Fes clic a presentar declaració.

No és necessari presentar la declaració en aquest mateix moment. Podràs accedir posteriorment a aquesta mateixa sessió i modificar les teves dades les vegades que consideris necessàries. Recorda que has de presentar-la dins del període establert.