Les vacances de Setmana Santa han deixat bones dades d'activitat turística a diverses comarques de la Catalunya central. A les cases agrupades a l'Associació de Turisme del Berguedà s'ha registrat un 90% d'ocupació. "Estem contents", ha indicat aquest dilluns el seu president, Oriol Baños, abans d'apuntar que per aquestes dates acostumen a rondar sempre el ple. Des de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme d'Osona, el seu responsable Antoni Dinarès també valora positivament la campanya. "La gent ve per la gastronomia, el paisatge, la tranquil·litat, el tracte", ressalta. A parer seu, tot el sector pot estar satisfet després d'uns dies de força moviment. A l’Alta Anoia també han complert les previsions de fer ple total.

"Passats aquests anys de pandèmia sembla que s'està recuperant i estem contents, és la bona veritat", apunta Dinarès. A Berga també celebren la bona tendència dels darrers anys i reconeixent que tot i que es manté el domini del turista autòcton, sobretot de Barcelona i rodalies, poc a pop més estrangers fan un forat al seu pla de viatge per passar uns dies a la muntanya o el camp. També explica que aquest 2023 les reserves s'han fet molt a darrera hora.

"Aquí hi ha un món rural bastant important, i dissabte que hi havia mercat a Vic veies molta gent que estava en un càmping o en una casa rural. Veies molta gent de fora. Si ha influït la neu o no, no ho sé, però es veia molta gent", apunta Dinarès. Malgrat tot, reconeix que Osona el turisme no és una activitat central i l'oferta d'allotjaments és força limitada. Tanmateix, defensa l'aposta per un sector de "qualitat".

Montserrat recupera els nivells prepandèmia

La muntanya de Montserrat és un dels punts turístics per excel·lència a la Catalunya central durant la Setmana Santa. Aquest any aquesta destinació de caràcter religiós ha vist com recuperava els nivells d'ocupació d'abans de la pandèmia. En concret, des de Dijous Sant fins Diumenge de Pasqua l'ocupació a l'Hotel Abat Cisneros i a les Cel·les d'Abat Marcet ha estat del 95%.

D'altra banda, l'Hostatgeria es troba al 100% de la seva ocupació. Pel que fa als dies que no han estat festius, de Diumenge de Rams fins dimecres, l'ocupació ha rondat el 50%. Des de l'Abadia de Montserrat remarquen que aquestes dades són similars a les dels anys 2018 i 2019, abans de la pandèmia.