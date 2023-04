L'Agència Tributària dona el tret de sortida aquest dimarts a la campanya de la renda 2022. S'ha obert el termini per presentar-la i d'aquí a 48 hores començaran a efectuar-se les primeres devolucions. La previsió és que es presentin 22.899.000 declaracions, un 3,4% més que l'any anterior. El 60% de les declaracions -13.600.000- seran a retornar per import de 9.946 milions d'euros. Pel que fa als contribuents amb declaracions a ingressar, l'estimació és que siguin 7.649.000 per import de 16.448 milions.

Segons ha destacat l'Agència Tributària, enguany s'incorporen millores en l'assistència al contribuent en la confecció de la declaració amb la creació d'un assistent virtual. També s'ha fet material divulgatiu específic per a la gent gran. Declaració de la Renda 2023: com fer la declaració per internet amb 'Renda Web' El termini per presentar declaracions acabarà el 30 de juny. El 5 de maig començarà l'atenció telefònica per ajudar a confeccionar-la. L'any passat aquest sistema va ajudar a fer-ne 1.076.000. Entre les novetats, hi ha els cobraments per Bizum per un import superior a 10.000 euros anuals, l'obligació d'informar sobre els lloguers turístics i l'ampliació de les deduccions per maternitat. També destaca que en els plans de pensions privats les aportacions individuals que es poden deduir baixen fins a 1.500 euros. Els beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital estan obligats a presentar la declaració i haver rebut el xec de 200 euros per rendes baixes o el bo lloguer jove també són elements a tenir en compte. Igual que l'any passat, també cal notificar les operacions amb criptomonedes.