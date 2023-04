Un 32% dels empresaris autònoms d’Espanya preveu que el seu negoci disminueixi al llarg d’aquest any. Més d’un 33% assegura que la seva activitat ja s’ha reduït els tres primers mesos del 2023. I gairebé la meitat, que per molt que no perdi pes, tampoc ha guanyat gens de múscul l’últim any. Així ho reflecteix l’últim baròmetre de l’Associació de Treballadors Autònoms (ATA), un estudi elaborat a partir d’unes 1.200 enquestes fetes just abans de Setmana Santa, que també posa de manifest que l’11% d’aquests autònoms han reduït la seva plantilla en algun moment entre el març de l’any passat i el present, i que un 10% més preveu haver de fer-ho abans que s’acabi l’any.

En la banda positiva, aquesta anàlisi també mostra que malgrat que un 80% dels autònoms veu negre el desenvolupament de l’economia espanyola el 2023, gairebé un 60% espera que el seu negoci aguanti. La qüestió és que només un de cada cinc d’aquests empresaris preveuen creixement, la resta (gairebé un 38%) esperen que la seva activitat es mantingui estable. I el 32%, que decreixi. El principal problema és la pujada generalitzada dels preus i l’escalada de costos, que, segons aquesta radiografia «posen seriosament en risc la continuïtat de molts autònoms, ja que veuren que les seves despeses augmenten per sobre de les seves vendes». En concret, un 85% dels empresaris enquestats afirma que les seves despeses han augmentat respecte al 2022. La majoria apunta entre un 10% i un 30% d’increment. Però només un 20% indica que la seva facturació també ha augmentat, davant un 40% que diu que ven el mateix i un 20% reconeix que ingressa menys ara que un any enrere. «Per tant, la disminució de la facturació per a molts autònoms i l’augment dels costos ha fet que les despeses augmentin per sobre dels ingressos i cada dia obrin el seu negoci sent conscients que els costarà diners», denuncia ATA. «La inflació juntament amb la pujada d’impostos i cotitzacions han estat les principals lloses que han posat seriosament en risc la continuïtat de molts negocis», explica l’organització liderada per Lorenzo Amor. La inflació, l’escalada de preus, la pujada de les cotitzacions i el pagament d’impostos, lideren, efectivament, el rànquing de raons que han afectat més l’activitat d’aquests autònoms; seguidament hi ha el cost de les matèries primeres i la pujada dels preus dels carburants i de l’energia elèctrica. «En l’altre extrem, el cost dels lloguers és del que menys es queixen els autònoms, juntament amb el desproveïment d’alguns productes i la pujada dels tipus d’interès», aprofundeix l’estudi. Destrucció d’empreses En aquest sentit, també Cepyme va denunciar ahir que la pujada de cotitzacions, del salari mínim interprofessional (SMI) i la inflació han destruït 3.900 microempreses entre el febrer del 2022 i el febrer d’enguany, un discret 0,3% menys de petits negocis, però també implica que la xifra baixa des de fa cinc mesos. L’organització empresarial, que, com recorda Europa Press, basa la seva anàlisi en dades oficials de la Seguretat Social, adverteix que la disminució de microempreses ha estat «especialment intensa» en les activitats agrupades al sector de l’agricultura, la ramaderia i la pesca, i que també cau en la indústria i els serveis, encara que, en aquest cas, només el 0,1%. Per contra, creix el nombre de petits negocis relacionats amb la construcció, un volum que ja s’acosta als màxims del 2008.