En general, com és normal, les monedes tenen el valor que tenen assignat, sense més ni més, almenys això és el que tenim al cap. És a dir, mai pensem que les monedes d'1 euro o de 2 puguin tenir un valor més gran del seu propi. Ara bé, per als col·leccionistes hi ha certes monedes que són més que cobejades, cosa que les converteix en objectes d'un valor més elevat a l'esperat, sigui pel motiu que sigui.

En aquest cas, estem parlant d'una moneda d'un cèntim molt concreta, la qual pot valer fins a 50.000 euros. Concretament, aquesta moneda va ser encunyada el 2002 a Alemanya, aquesta hauria estat dissenyada per l'arquitecte alemany Rolf Lederbogen, que també ha dissenyat altres monedes de 2 i 5 cèntims d'euro. A més, cal esmentar que l'esmentat preu és el que ha estat calculat en diversos portals de subhastes en línia. Ara bé, quin aspecte té aquesta moneda i per què és especial? La ja famosa moneda es caracteritza per tenir al revers el dibuix d'un roure envoltat per estrelles europees. A més, com a la resta de monedes, apareix la data de l'any en què va ser fabricada (imprescindible que sigui del 2002). També hauria estat creada amb un acer diferent, cosa que li atorgaria un color diferent a la resta de monedes del mateix valor. A la pàgina web del Banc Central Europeu (BCE) ofereixen més informació sobre aquesta moneda alemanya (així com altres monedes nacionals): "Una comissió d'alts càrrecs i experts en numismàtica d'Alemanya va triar tres dissenys diferents per a la cara nacional de les monedes en euros. Les monedes d'1, 2 i 5 cèntims reprodueixen la branca de roure que evoca la que figurava a les antigues monedes alemanyes de pfennig. El disseny va ser realitzat pel catedràtic Rolf Lederbogen".