La vicepresidenta segona i ministra de Treball,<strong>Yolanda Díaz</strong>, ha destacat que des que es va posar en marxa la <strong>reforma laboral</strong> la temporalitat s’ha reduït un 30%, com reflecteix l’enquesta de població activa (EPA) del segon trimestre, publicada aquest dijous.

En declaracions a RNE, Díaz ha remarcat que l’augment de 383.300 ocupats i la disminució de 255.300 aturats en el segon trimestre són dades «extraordinàries» en un context encara de recuperació de la crisi sanitària que s’ha frenat per l’impacte de la guerra a Ucraïna.

No obstant, ha dit que cal ser prudents, ja que des del 15 de juliol s’estan «notant algunes incerteses en el mercat de treball» i ha recordat que els mesos d’agost, setembre i octubre «no solen ser bons» per a l’ocupació.

Per la seva part, el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha explicat que si bé s’està produint «un cert alentiment», es deu a l’elevat creixement dels mesos anteriors i es tractaria, per tant, d’un «reajustament» al qual no dona «un pes conjuntural».

En la sessió de ‘Líders en directe’, organitzada pel Consell General d’Economistes, Escrivá ha apuntat que aquest alentiment es deu a sectors concrets i ha assenyalat el menor dinamisme de l’«ocupació de les administracions públiques i especialment el sector de l’educació».

Sostre de despesa

A més, la vicepresidenta segona ha destacat que la negociació amb el PSOE per als Pressupostos Generals del 2023 ja ha començat i aprecia elements per avançar, perquè afirma que en el sostre de despesa no estan incorporats alguns aspectes relatius a Defensa.

«Aclareixo algunes qüestions en el sostre de despesa, com vostès veuen, ja que no hi està incorporat, per exemple, el que té a veure amb Defensa. És a dir, hi ha elements en els quals anem avançant», ha apuntat en declaracions a RNE, recollides per Europa Press.

Al seu torn, ha explicat que ja ha iniciat la negociació pressupostària al fixar el límit de sostre de despesa «històric», així com la definició de l’impost extraordinari a la banca i a les elèctriques, que precisament registraran aquest dijous en el Congrés els grups parlamentaris de PSOE i Unides Podem.

També ha defensat el compromís claríssim per revaloritzar les pensions a l’IPC, com es va aprovar, i que no hi ha cap risc de problemes per al sistema públic al superar-se ja els 20 milions de cotitzadors al país. I, tot i que tornin algunes «aigües turbulentes» del pla discursiu, ha defensat que el model de finançament de les pensions públiques és «solvent» i de «qualitat».

D’aquesta manera, ha contraposat la diferent gestió que està desplegant el Govern de coalició davant les «retallades» que va aplicar el PP, que amb els seus «divendres de dolors» quan va governar al país es va dedicar, segons el seu parer, a «perjudicar aquells qui menys tenen».

Finalment, ha destacat que sent un gran afecte per la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, i posa en valor que el treball conjunt amb ella i el seu equip fructificarà en els futurs comptes públics. «Ho farem bé», ha sentenciat.

Espera que les empreses «siguin exemplars»

De cara al futur imposat extraordinari i la reacció de les companyies afectades, la també titular de Treball està segura que seran «exemplars» i que el desplegament d’aquestes dues noves figures tributàries recull la prohibició expressa de la repercussió d’aquesta càrrega als consumidors, amb sancions recollides en cas que s’incorri en aquesta pràctica.

«Jo vull pensar que les elèctriques i les entitats financeres del meu país seran serioses, corresponsables i tindran altura de mires amb el seu país sabent que hi ha una guerra a Ucraïna; sens dubte, estic segura que seran exemplars», ha reblat.