La inflació va baixar amb força al març, fins al 3,3%, una taxa que rebaixa en 2,5 punts la registrada al febrer (6%), i que coincideix amb l’avançada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a finals de març. La retallada de la inflació va arribar, sobretot, amb la moderació dels preus de l’electricitat, els carburants i el gas. Els aliments hi van aportar el seu gra de sorra: van tornar a pujar respecte al febrer (l’1,1%), però moderen la seva inflació anual una dècima, fins al 16,5%, respecte al rècord del febrer, del 16,6%. Per la seva banda, l’anomenada inflació subjacent, que exclou els preus més volàtils dels aliments i l’energia, va baixar fins al 7,5% al març.

Cal tenir en compte, en tot cas, que l’actual comparació dels preus es fa respecte a un extraordinari març del 2022, que va ser el mes posterior a l’esclat de la guerra a Ucraïna, en el qual el conjunt dels preus es va disparar de cop un 3% en taxa mensual, fins al 9,8%.

En aquesta ocasió, l’índex de preus de consum (IPC) general ha pujat el 0,4% respecte al febrer, fins a situar-se en el 3,3%. Tant el Govern com els principals serveis d’estudis assumeixen que aquesta correcció intensa de la taxa d’inflació del març pot ser passatgera i que en els pròxim mesos es poden donar noves dents de serra que es continuaran explicant per la comparació amb un 2022 fortament alterat per les conseqüències de la guerra d’Ucraïna sobre els preus de l’energia i els aliments. De mitjana, es preveu que el 2023 es registrarà una inflació d’un 4,3% arpoximadament, la meitat que la del 2022.

Segons l’estadística definitiva publicada aquest divendres per l’INE, el descens de la taxa d’inflació del març s’explica sobretot per la moderació dels preus de l’electricitat (amb un descens mensual del 7,5%), dels carburants (que van retallar l’1,4% respecte al febrer) i del gas (-2% mensual). Si es comparen amb el març del 2022, els preus de l’electricitat són ara el 51,8% més barats que llavors i els carburants retallen el 13%. No obstant, el gas continua sent el 10,2% més car.

Els aliments hi van aportar el seu gra de sorra: tot i que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques van tornar a pujar l’1,1% respecte al febrer, la inflació anual es va moderar una dècima, fins al 16,5%, ja que el març del 2022 l’encariment mensual va ser una mica més marcat (1,2%).

Al març van pujar amb força els preus dels llegums i hortalisses, que es van incrementar el 5,7% respecte al febrer (el 27,8% respecte al març del 2022). La inflació de la llet se situa en el 30,4%; la de l’oli, en el 28,1%; la dels ous, en el 24,5%; la del pa, en el 13,4%, i la de la carn de porc, en el 19,6%, entre altres productes bàsics.

Des del Ministeri d’Economia es valora que la inflació del març és gairebé tres vegades inferior a la registrada un any abans i és també la més baixa des de l’agost del 2021. D’altra banda, es remarca que després del màxim registrat al febrer (amb una pujada anual rècord del 16,6%), la inflació dels aliments va baixar al març (tan sols una dècima) i destaca el bon comportament dels preus de l’electricitat, que l’Executiu atribueix a l’anomenada ‘solució ibèrica’.