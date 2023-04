"Aquest és l´únic esdeveniment a Europa on es parla del negoci de la mobilitat, entès com un instrument de cohesió dels diferents sectors que conformen l´ecosistema de la mobilitat". Amb aquesta frase pronunciada per José Vicente de los Mozos, president d'IFEMA Madrid, arrencava la presentació a nivell mundial de la segona edició de Global Mobility Call, la cita internacional de mobilitat sostenible més gran, que tindrà lloc del 12 al 14 de setembre a Madrid.

Aquesta trobada, organitzada per IFEMA Madrid i Smobhub, va néixer amb l'ambició de convertir-se en el gran fòrum multisectorial que impulsi i lideri el desenvolupament de la mobilitat del futur i el negoci que comporta. En aquest sentit, María José Rallo, secretària general de Transports i Mobilitat del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, subratllava la posició rellevant d'Espanya com a referent internacional en aquesta matèria i posa l'accent en l'objectiu prioritari de la segona edició de l'esdeveniment. "Es tracta de consolidar-se com a referència internacional, cosa que permet atraure al nostre teixit productiu talent, inversions i innovació i crear aquest ecosistema de desenvolupament de negoci que permeti, a més, la generació d'ocupació de qualitat", assenyalava Rallo a l'acte de presentació en què van participar també David Pérez, conseller de Transports i Infraestructures de la Comunitat de Madrid; Juan José Lillo, cofundador de Smobhub i David Moneo, director de Global Mobility Call.

El moment clau per al ‘mobility business’

Tal com es va repetir en el transcurs de la presentació, la mobilitat es troba en un moment clau, en ple procés de transformació de la indústria i d'impuls de polítiques que animin una sostenibilitat més gran en tota la cadena de valor de l'ecosistema de la mobilitat. Un canvi propiciat per la presa de consciència social, pel nivell de desenvolupament de la tecnologia, però també molt especialment pel marc d’oportunitats que brinden les polítiques de la Unió Europea en matèria d’estalvi energètic i mobilitat sostenible. Els fons NextGenerationEU mobilitzaran ajuts per valor de 800.000 milions d’euros per a projectes de mobilitat. En aquest context, Global Mobility Call reunirà a IFEMA Madrid 10.000 professionals, a més de 15.000 més que s'estima que hi participaran a través de la plataforma digital. S'espera un 50% de participació internacional, amb una forta presència de 16 països europeus i llatinoamericans. Concebut com a projecte internacional Marca España, Global Mobility Call reunirà tots els actors que conformen l'ecosistema de la mobilitat per constituir-se com una plataforma que impulsi la generació de nous contactes de negoci i futures aliances empresarials i oportunitats d'inversió, així com l'intercanvi coneixement i experiències d'èxit.

“Volem que Global Mobility Call 2023 es consolidi com l’esdeveniment de referència internacional de la mobilitat sostenible i que sigui el fòrum de debat i generació de negoci d’un ecosistema que està invertint centenars de milers de milions d’euros per millorar la vida de les persones i desenvolupar serveis de mobilitat millors i més nets”, recalcava Juan José Lillo, que també detallava l'estructura d'aquesta gran cita en dos eixos. Un és l'Espai GMC Congress, que pivotarà sobre vuit itineraris temàtics de contingut, que permetran abordar -de la mà d'experts i representants empresarials i institucions del més alt nivell- els reptes i solucions principals al voltant de la mobilitat sostenible. El segon eix serà l'Espai GMC Expo, on es promouran les relacions multisectorials.

A cinc mesos de la seva celebració, aquesta segona edició -auspiciada pel Govern d'Espanya i amb el suport de la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament- ja compta amb 30 ‘partners’, grans empreses i corporacions, a més de mig centenar d'associacions nacionals i internacionals i més de 100 empreses expositores.