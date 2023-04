"L’administració es treu la feina de sobre delegant-la al contribuent"

Bitcoins, bizums, Wallapop... a l’argot ja de per si complicat que utilitza Hisenda s’hi estan afegint noves preocupacions entre els contribuents. Jordi Massafret, soci fundador de la consultora manresana Sensus, les té per mà i dona algunes claus per obtenir el millor estalvi fiscal possible.

-Com encaren la campanya de la renda 2022?

-La declaració no és quelcom que es fa entre l'11 d'abril i el 30 de juny, sinó que la vas treballant durant tot l'any. Hi ha coses que s'han hagut d'anar fent per arribar a 31 de desembre amb els deures fets. Amb un programa de pre-renda fem càlculs aproximats de com li sortirà la declaració al client i així saber els moviments adequats a fer perquè la factura tributària final no sigui excessiva.

-Això val tant per a empresaris i autònoms com per a particulars?

-Qui té un rendiment de treball i poca cosa més difícilment pensa durant l'any amb la renda, però a tothom se li pot presentar l'oportunitat de realitzar operacions com la compra o la venda d'un immoble o d'un fons d'inversió, i va bé tenir present com li afectarà en la declaració següent.

-Quin és el canvi més rellevant d'aquesta campanya de la renda?

-Els 100 euros de les mares treballadores i els 1.000 a l'any per guarderies que durant la pandèmia es va retirar a aquelles dones que van estar afectades per ERTO. Ara, el Govern ha rectificat i considera que si vens de treballar i passes a l'atur tens dret a continuar cobrant aquestes ajudes. I, a més, ho ha aplicat de forma retroactiva des de l'1 de gener del 2020 fins al 31 de desembre del 2022. Per tant, totes les mares que el 2020 i el 2021 tinguessin un fill menor de 3 anys que no van poder cobrar l'ajut, que s'ho miri molt bé per poder-lo recuperar. Els tècnics d'Hisenda diuen que volen que aparegui a l'esborrany, però cal mirar-ho bé.

-Les criptomonedes són un terme de moda.

-No són una novetat, sempre hi ha hagut la obligació de declarar els guanys a través de les criptomonedes des del primer dia, però una altra cosa és que hi hagués un control per part de l'administració d'aquests actius. Entre els clients notem més sensibilitat amb el tema: abans la gent feia i desfeia i no deia res i ara ja es pregunta si Hisenda en té coneixement. Com passava amb els pisos que la gent posava a lloguer a l'AirBnB, fins que Hisenda va obligar a totes aquestes plataformes a facilitar-los les dades. Ara els has de declarar sí o sí. I amb les criptomonedes passarà igual si operes en països on hi ha transparència.

-Del boom del 2020 i el 2021 es va passar a un 2022 negre per als criptoactius. Les pèrdues també es poden declarar?

-Si vols declarar una menys renda cal tenir-la ben documentada. Si et bases amb alguna cosa que l'administració no té ben controlada rebràs un requeriment segur. Ho pots declarar sense cap mena de por, però ho has de tenir documentat per quan t'ho demanin.

-I els bizums, s'han de declarar?

-Si t’ingressen un Bizum perquè has anat a fer un sopar i et paguen una part, no ho has de declarar. Però si has venut alguna cosa per un preu superior al que el vas comprar i hi has guanyat, sí que s’hauria de declarar. Bizum és un mitjà de pagament. El que és la renda és el guany. En cas de negocis, si es cobra força a través de Bizum li recomano que ho declari perquè Hisenda té constància d'aquests moviments. Amb la inèrcia i la conducta, recurrent o esporàdica, marca què és cada cosa.

-Amb les noves tecnologies, ha canviat la seva feina?

-Sí, des de la pandèmia ha canviat força. Abans, era habitual fer una entrevista presencial d'una hora amb el client on explicava tots els seus problemes i ens presentava tots els papers. Ara la informació arriba bàsicament per correu electrònic, tot i que encara hi ha qui prefereix tractar-ho en persona.

-Hi ha la percepció general que Hisenda no posa les coses fàcils.

-Hisenda té una web, permet concertar entrevistes... però quan hi ha una mínima complicació ja no et val l'esborrany i cal buscar un professional que t'ajudi a fer la declaració. És una llàstima, però l'administració es treu la feina de sobre i la passa a les empreses. Va reduint la seva càrrega de treball delegant sobre el contribuent, que és qui s'ha de fer la feina a més de pagar impostos.

-Quin és el gran error que se sol cometre a l'hora de fer la declaració?

-Confirmar l'esborrany. Hisenda es cura amb salut i t'ho adverteix quan et diu que les dades que et faciliten no tenen perquè ser correctes. Per tant, cal ser curosos i no pressuposar que allò que ens diu l'administració està bé.