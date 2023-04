La proliferació de plataformes com Wallapop, eBay, Milanuncios o Vinted ha afavorit el mercat de segona mà. Als usuaris que les utilitzen, però, els sol sorgir el dubte: estan obligats a declarar els ingressos aconseguits per la venda d’un sofà vell, un televisor o la cadireta infantil del cotxe?

Des de la consultora Sensus diuen que no. «És molt difícil que tinguis un guany perquè et vens una cosa de segona mà a un preu inferior a l’original; tens una pèrdua i Hisenda no entra en aquest tipus de transmissions», defensa Xavier Garcia.

Només en cas d’obtenir beneficis i vendre-hi de forma freqüent, a mode de negoci, caldria regularitzar la situació perquè l'Agència Tributària vol evitar que s'exerceixi una activitat econòmica amagada en mig de vendes entre particulars.

Els bizums, un cas similar

"Si t’ingressen un Bizum perquè has anat a fer un sopar i et paguen una part, no ho has de declarar", també expliquen des de Sensus, però alerten que si has venut alguna cosa per un preu superior al que el vas comprar i hi has guanyat, sí que s’hauria de declarar. "Bizum és un mitjà de pagament. El que és la renda és el guany".

"En cas de negocis, si es cobra força a través de Bizum li recomano que ho declari perquè Hisenda té constància d'aquests moviments. Amb la inèrcia i la conducta, recurrent o esporàdica, marca què és cada cosa, diu l'economista Jordi Massafret.