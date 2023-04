Els tipus d’interès mitjans de les hipoteques a Espanya se situaven en el 2,02% al tercer trimestre del 2022, segons les últimes dades recollides pel comparador hipotecari iAhorro i publicades per la Federació Hipotecària Europea (EMF). Això suposa que les hipoteques a Espanya són gairebé dos punts percentuals més barates que les de la mitjana europea, que se situava al mateix moment en el 3,70% TIN.

«Les hipoteques s’han anat encarint a mesura que els valors de l’euríbor han augmentat i el Banc Central Europeu ha anat retocant a l’alça els tipus d’interès oficials amb l’objectiu que les entitats financeres també apliquessin aquesta pujada, com finalment s’ha produït», afirma el director d’Hipoteques del comparador i assessor hipotecari iAhorro, Simone Colombelli.

Si comparem les dades de l’EMF amb les aportades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), veiem que la tendència dels tipus d’interès de les hipoteques a Espanya és a l’alça. Concretament, segons les últimes dades publicades per INE, la mitjana dels tipus d’interès signats a Espanya el gener del 2023 (encara no hi ha dades del febrer i el març) es va situar en el 2,65%.

A Espanya, els tipus d’interès mitjans de les hipoteques van passar d’estar a l’1,63% durant el segon trimestre del 2022, segons l’EMF, a situar-se en el 2,02% durant el tercer trimestre del mateix any, encara que Espanya segueix sent un dels països que té les hipoteques més barates de tot el continent, només darrere de Dinamarca (1,11%), França (1,59%) i Portugal (1,93%).

El país que destaca entre els que tenen les hipoteques més cares del moment a Europa és Polònia, on els tipus d’interès ja arriben al 9% de mitjana. Per darrere hi ha Hongria, amb el 7,95% i la República Txeca amb el 5,72%.