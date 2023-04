Diuen els entesos que la massa crítica d’esquiadors descendeix any rere any. La gran base del baby boom dels anys 60 i 70 té avui una oferta esportiva molt més àmplia, per la qual cosa és freqüent que en moltes famílies els membres practiquin esports diferents, això fa que pujar a pistes com a unitat familiar sigui cada cop més complicat. Se suma també que la setmana blanca per a escolars, que es va intentar instaurar fa uns anys, no ha acabat de consolidar-se, amb la pèrdua de futurs esquiadors que representa. A més, manquem d’una cultura de vacances blanques, a diferència de molts països europeus en què aquesta esta més que implantada.

Malgrat aquest panorama i, encara que pugui semblar una contradicció, la majoria de les estacions manté el nombre de forfets venuts i fins i tot els incrementa respecte als últims anys. Resulta certament paradoxal. Una possible explicació a aquesta aparent contradicció és que les temporades s’han allargat molt més gràcies a la neu produïda i ja no depenen només de la meteorologia. Amb uns certs paràmetres favorables es pot produir neu suficient per tenir oberta una estació i això permet la venda de més abonaments. El revers de la moneda és que per intentar ser competitives les estacions han d’afrontar grans inversions que difícilment poden assumir amb el seu baix pulmó financer. De fet, en la majoria d’elles, les comunitats autonòmiques i els governs locals han hagut d’acudir al rescat amb l’objectiu que romanguin actives, ja que acostumen a ser el principal motor econòmic del territori al qual pertanyen i el seu tancament seria traumàtic. A més, cal afegir el famós canvi climàtic, al qual ja ningú discuteix el perjudici que causarà en un futur pròxim. Soc dels que opinen que hauria d’exigir-se un canvi de model en l’explotació de les estacions, i també un canvi estratègic en la seva planificació. Un canvi immediat en què la sostenibilitat passi a ser objectiu prioritari. Això no ha de representar una càrrega en contra de la seva activitat actual, al contrari, es tracta de donar nous enfocaments en la gestió prioritzant i buscant un equilibri entre els àmbits social, econòmic i ambiental. Poques estacions avui tenen posat el focus en aquest objectiu, la majoria segueix amb models obsolets, poc eficients, en els quals preval el resultat econòmic a costa de tot, sense veure que la seva supervivència passa per altres paràmetres en els quals han de treballar des de ja. L’eficiència en la gestió implica una responsabilitat social cap als seus clients, però sobretot implica una responsabilitat encara mes gran amb el seu entorn i amb el territori al qual pertanyen. Ja no val el tot val. El client exigirà en breu un equilibri sostenible que ha de treballar-se des d’avui, només així les estacions poden garantir-se un futur esperançador. Estic plenament convençut que només sobreviuran les que s’alineïn amb aquests valors. Siguem Smart People.