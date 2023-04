L’alça dels tipus d’interès elevarà l’esforç hipotecari de les famílies fins al 40% dels ingressos mensuals de mitjana. L’agència de qualificació de riscos Fitch Ratings preveu que les revisions de quota de les hipoteques a tipus variable vagin elevant de manera ràpida aquest indicador mitjà d’esforç financer de les famílies espanyoles per pagar el seu habitatge. La ràtio de deute sobre ingressos dels préstecs a tipus variable s’elevarà al 40% fins a l’inici de l’any que ve, des del rang d’entre el 30% i el 35% que s’observava el 2022, segons explica Fitch Ratings.

Aquests càlculs assumeixen un creixement dels salaris nominals del 5%, un euríbor situat al 4% i una ràtio de préstecs sobre valor de l’habitatge del 60% (percentatge generalment exigit pels bancs per concedir préstecs hipotecaris).

Fitch assenyala que el risc creditici associat amb aquests tipus d’interès més grans, que s’han multiplicat per quatre en només un any, es mitiga per l’«àmplia temporalitat» o marge de vida de les hipoteques en vigor, per la qual cosa l’impacte de la pujada de tipus varia molt segons cada família endeutada. L’efecte de la pujada dels tipus d’interès en els clients i en les entitats financeres és progressiu, ja que depèn de l’actualització generalment anual que preval a la majoria de préstecs hipotecaris espanyols. «Tenint en compte que la majoria de les hipoteques de taxa variable tenen freqüències de reinici de cupó anual sense risc de concentració en un mes determinat, considerem que l’impacte total de les taxes d’interès més altes trigarà un temps a materialitzar-se a totes les carteres», adverteix Fitch.

La qualificadora estima que el preu de l’habitatge es mantindrà gairebé estancat i que la demanda continuarà baixa, especialment en el cas de l’habitatge nou. Coincideix en aquest sentit amb la majoria d’anàlisis que fan els professionals del sector immobiliari. Respecte a la taxa de mora (la ràtio de préstecs fallits o NPL), se situarà per a aquest any i el que ve a l’entorn del 3% i el 3,75%. Pel que fa al risc d’impagaments, Fitch reconeix que almenys la meitat d’aquests impagaments tindran conseqüències. «Calculem que almenys la meitat de les recuperacions totals de posicions que estan en dificultats actualment estan vinculades a solucions amistoses», expliquen els tècnics de l’agència de valoració de riscos.

En relació amb el lloguer, Fitch calcula que les llars «seguiran patint» malgrat les mesures adoptades pel Govern com la congelació dels lloguers. Segons reflecteix Fitch, el preu del lloguer per metre quadrat ha pujat un 60% des del 2013.

Anys de salari íntegre

Segons l’estudi «Relació de salaris i la compra d’habitatge el 2022», basat en les dades dels sous mitjans de les ofertes d’ocupació de la plataforma InfoJobs i els preus mitjans de l’habitatge de segona mà en venda de l’Índex Immobiliari Fotocasa, el català mitjà hi ha de dedicar íntegrament el sou brut de 8,6 anys (103 mesos) al pagament de la hipoteca del seu habitatge comprat el 2022, davant dels 8,2 anys (98 mesos) que invertia el 2021 i els 8 anys (96 mesos) que necessitava el 2012,

L’any 2022 el preu de l’habitatge en venda a Catalunya va tancar amb un increment anual del 3,9% i va situar el preu al desembre en 2.643 euros el metre quadrat. Això suposa, tenint en compte el salari brut mitjà registrat per InfoJobs el 2022 era de 24.590 euros (2.049 euros bruts mensuals si el dividim en 12 pagues), que els catalans han de dedicar 8,6 anys del seu salari íntegre (103 mesos) al pagament de la hipoteca d’un habitatge d’uns 80 metres quadrats.