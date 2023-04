La collita de cereal i farratge d’aquest estiu pràcticament «està liquidada»

Fa un mes aquest diari va parlar amb pagesos de les comarques del Bages, el Berguedà, el Moianès, l’Anoia i el Solsonès sobre la sequera que afecta el territori i la paraula més repetida va ser llavors «preocupació» pel que fa als conreus de cereals i farratge, i posaven com a data màxima perquè plogués fins a mitjans d’abril per poder salvar la collita. Fins a avui no ha plogut significativament, quatre gotes que no han permès corregir el dèficit hídric dels cultius. Són 31 mesos consecutius sense pluja. Només cal fer un cop d’ull als camps i boscos de la Catalunya Central per comprovar l’abast de la sequera.

A hores d’ara els professionals del sector agrari donen per perduda la collita tant de cereal com de farratge perquè no hi ha cap previsió de pluja en els dies més immediats. A més, el fet que no es disposi de farratge té una afectació directa en el manteniment del bestiar, ja que és la seva font d’aliment.

A l’Anoia, Joan Vidal, coordinador comarcal d’Unió de Pagesos (UP), assegura que en aquest moment les pèrdues quant al cereal són «del 70% a les zones baixes de la comarca, del 50% a les mitjanes i del 30% a les altes». Al Pla de Bages i al Moianès, l’afectació s’enfila gairebé al 80%, segons Josep Mas, responsable d’Herbacis al Bages d’UP, que afirma que la collita pràcticament «està liquidada». Toni Bascompte, coordinador d’UP al Berguedà, diferencia la situació de la zona alta de la comarca, sota Queralt, amb una pèrdua del 30%, i la de la zona més baixa, la més propera al Bages, de Gironella en avall, és del 60-70%, «ens afecta molt», i afirma que el farratge és el més perjudicat: «Està molt malament, però podria canviar. És un cultiu plurianual, però de sorgo i herba no se n’ha pogut plantar perquè tot era sec, no n’hi ha» . Per la seva banda, Josep Guitart, coordinador d’UP al Bages, situa l’afectació del farratge en al voltant del 70% a la comarca, i destaca que aquesta manca de farratge «farà que no hi hagi palla a l’estiu i això afectarà el bestiar, que ja té restriccions d’aigua». Afegeix que s’arribarà a la situació que «hi haurà camps que no se segaran».

Quant al Solsonès, on el cicle va uns quinze dies o un mes més tard, Ramon Sala, coordinador d’UP a la comarca, és categòric: «Està molt malament, però tenim aquests dies de coll».

Tots els professionals entrevistats coincideixen que es manté la mala previsió pel que fa a la pluja, que el sector agrari ha de suportar costos molt elevats i, a més, hi ha l’amenaça d’incendis per la mateixa situació de sequera extrema i perquè en molts casos els arbres han emmalaltit i han mort. Mas explica que «hi ha hagut temperatures per sobre de la mitjana i a la Catalunya Central molts dies de vent», sumat als mesos que fa que no plou. Afegeix que «els avis recorden que el 1945 també va ser un any molt sec, però la situació era molt diferent i no es pot comparar», per volum de població i necessitats d’aigua de la indústria. Afirma que «hi haurà gent que plegarà, acumulem dos anys seguits dolents».

Sala assegura que «el farratge està tot perdut, alfals, raigràs, veces, que va abans que el cereal». Mostra la seva preocupació pel fet que «els que tenim bestiar patim perquè no trobem farratge ni a cap preu. A principis d’hivern, vaig comprar-ne a 70 euros la bala (400-450 kg) i ara a 120, i encara gràcies que te’l serveixen. Haurem de buscar-ne a França». Mostra l’esperança que «si plou al maig potser s’arreglaria alguna cosa, el problema és que la situació és molt general a tot el país. Al Solsonès hi ha molt bestiar extensiu i no hi ha gens de pastura, tot és sec». Afegeix, però, que «la pluja, encara que arribi tard, alguna cosa arregla». També Vidal afirma que «l’any passat es va concentrar molt en el cereal, però ara afecta tota mena de cultius, vinya, fruita, fruits secs. També, la ramaderia. Pinta molt malament, però som optimistes de mena, si no, no ens dedicaríem a aquesta feina».

També expressa una certa confiança Bascompte: «Encara no podem dir que estar tot perdut perquè cal esperar al final, però és difícil que la collita sigui bona».

Finalment, Guitart destaca que cal tenir en compte que a la Catalunya Central «hi ha moltes masies aïllades sense connexió a la xarxa d’aigua que tiben de fonts i pous, i és un problema molt greu perquè no tenen disponibilitat d’aigua».

Davant d’aquestes situacions de danys, els pagesos es mostres decebuts per les assegurances, «sempre hi posen pegues, a l’hora de pagar, és molt cansat», afirma Sala.

Pel que fa a l’accés a alguna línia d’ajut, el sindicat agrari està intentant tancar ara un acord amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per les pèrdues de l’any passat.