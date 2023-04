El portal d’experiències Fent País celebra el 10è aniversari amb una festa el proper dissabte 29 d’abril a Cal Segudet, a Castellnou de Bages. L’empresa manresana ha preparat un reguitzell d’activitats per a petits i grans per gaudir d’una jornada festiva.

Durant tot el dia hi haurà concerts amb el Tremendu (13 h), El Fugitiu (17 h), Mogambo Live (1 9h) i el plat fort arribarà a les 21 h amb Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, en què l’excantant de Dusminguet i la Troba Kung-Fú i el guitarrista de Manu Chao, Madjid Fahem, faran un repàs de l’últim àlbum de Garriga i recuperaran els clàssics dels seus anteriors grups. A partir de les 23 h, el manresà PD Danilsan punxarà els èxits actuals i de sempre per tancar la festa.

Pel que fa a les activitats infantils, d’11 h a 19 h i en un envelat, el CAE dinamitzarà la zona de jocs amb tangram gegant, billar japonès, slackline i tres en ratlla. Per als més menuts, a les 12 h Sílvia Blavia explicarà contes sota una gran alzina centenària i a partir de les 16 h hi haurà pintacares, experiència de realitat virtual i a les 18.30 h, el Mag Caru presentarà el seu últim espectacle de màgia.

D’11 h a 20 h hi haurà la mostra de productors locals en què es podran degustar vins, formatges, vermut, ratafia, cava, mel… a més, per dinar i sopar hi haurà quatre 'foodtrucks' amb hamburgueses, arròs, clotxes, creps i gelats.

Més informació a 10anys.fentpais.cat

Sobre Fent País

Fent País va néixer l’abril del 2013 de la mà de cinc joves bagencs i actualment s’ha convertit en el portal d’experiències d’oci i turisme més gran de Catalunya. Fent País aposta per propostes autèntiques i pensades per regalar que tinguin un impacte positiu al territori. En 10 anys, l’empresa manresana ha generat reserves per valor de més de 7 milions d’euros a petites empreses del país i enguany té com a objectiu augmentar un 20% la facturació, a més, preveu superar els 650 punts de venda de distribució de la capsa regal d’experiències.